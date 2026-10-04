ONE STANLEY涉缺鋼筋！赤柱原名叫「賊住」　為何英文叫Stanley？

赤柱「ONE STANLEY」涉缺鋼筋！屋宇署立案調查的赤柱黃麻角道128號豪宅「ONE STANLEY」，近日被爆出有獨立屋的鋼筋配置與批准圖則不符，引發社會關注。據香港電台報道，屋宇署發現該項目其中1間獨立屋的地面低層，有1條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，同時部分樓板的鋼筋配置亦與圖則不符，署方已立案並要求相關專業人士及承建商協助調查。



發展商建灝地產發表聲明表示高度重視並會嚴肅跟進，如調查後發現有任何人士於施工質量或其他相關事項上存在失誤，必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。



屋宇署立案調查的赤柱黃麻角道128號豪宅「ONE STANLEY」，近日被爆出有獨立屋的鋼筋配置與批准圖則不符，引發社會關注。（建灝地產圖片）

舊赤柱警署位於赤柱村道88號。（資料圖片）

黃麻角歷史變遷 赤柱本來叫「賊住」

ONE STANLEY的建築爭議令赤柱地區再次受到大眾關注，而黃麻角於80多年前正是英軍興建赤柱軍營的重地。同一片臨海山坡，先住士兵，後住億元業主，滄海桑田，赤柱這地方早已換過幾代主人。赤柱的歷史其實比「香港」二字更早出現，明代《粵大記》中已標有此地名。關於其中文名字的由來有2個說法：優雅的說法是昔日山上長滿木棉樹，紅花盛開時從遠處眺望，就像1根根赤紅色的柱子；而不那麼優雅的說法，則可見於古物諮詢委員會的評審文件——相傳此地早年為海盜巢穴，居民稱之為「賊住」（Robbers' Lair），其讀音後來慢慢演變成「赤柱」。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

赤柱英文名Stanley的由來：與英國史丹利勳爵的淵源

至於赤柱的英文名稱「Stanley」，原來是來自當時的英國殖民地大臣史丹利勳爵（Lord Stanley），即第14代打吡伯爵（內地譯：斯坦利勳爵/德比伯爵；英文原名：Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby），不過他本人其實從未涉足過香港。雖然早在1842年的文獻已經可見此名稱，但根據古物諮詢委員會（AAB）N219號歷史建築評審報告的官方記載，赤柱是正式於1845年以其名字命名。

英國人原本打算在赤柱建埠，結果卻沒有成事，原因是當地爆發瘴氣（即瘧疾）。圖為赤柱歷史地標美利樓。（「香港旅遊發展局」網站圖片）

香港第1個首都：為何最終敗給1場瘧疾？

1841年5月，英國人進行第1次人口統計，全島原住民之中，有逾2,000人住在赤柱一帶。同年5月15日的《香港公報》第2號，甚至把赤柱寫成「首府，1座大城鎮」，當時居民約2,000人。英國人原本打算在赤柱建埠，結果卻沒有成事，原因是當地爆發瘴氣（即瘧疾）。赤柱因井水不潔導致疫症蔓延，釀成大量英軍死亡，當局無奈下只好把市場移往對岸的裙帶路，即今天的中上環一帶。隨着維多利亞城落成，赤柱的首府地位很快便宣告結束。1個地方的興衰，有時不是取決於敵人，而是敗於蚊子。

日軍佔領香港3年零8個月期間，聖士提反書院連同毗鄰的赤柱監獄守衛宿舍被改作為赤柱拘留營，關押了約3,000名非華裔的盟國國民。圖為聖士提反書院大樓。（「古物古蹟辦事處」網站圖片）

赤柱拘留營與黑色聖誕：3年零8個月的沉重歷史

1930年代，英軍為了防範日本入侵，在黃麻角興建赤柱軍營；為了安置原址的農民，政府在赤柱大街築了8間平房，即今天的「八間」（又稱「八間屋」）。至1941年12月香港保衛戰爆發，赤柱成為最後戰場，同年12月25日是香港的「黑色聖誕」，港督楊慕琦在九龍半島酒店下令投降，但駐守赤柱的華里士准將因未能確認投降令真偽，戰至12月26日才放下武器。同日清晨，日軍攻入被徵作緊急軍事醫院的聖士提反書院大樓，殘忍殺害傷兵、醫護與教職員，史稱「聖士提反書院大屠殺」。

日軍佔領香港3年零8個月期間，聖士提反書院連同毗鄰的赤柱監獄守衛宿舍被改作為赤柱拘留營，關押了約3,000名非華裔的盟國國民。當年的赤柱軍營，在香港主權移交後，現已交由中國人民解放軍駐港部隊使用。

赤柱、舂坎角一帶為南區豪宅地段。（資料圖片）

赤柱豪宅區：低密度頂級海景地段

赤柱位置偏僻，沒有鐵路覆蓋，出入只能依靠蜿蜒的山路，為何偏偏卻能發展成豪宅林立的區域，甚至許多頂級富豪都以擁有赤柱住宅為榮？

赤柱、舂坎角一帶為南區豪宅地段。（資料圖片）

答案在於赤柱位置罕有且豪宅密度極低。赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角與大潭是香港僅存的連片低密度臨海住宅區，其極高的私隱度是其他地方用錢也買不到的奢侈品。區內國際學校與高級會所林立，富豪自然聚居，加上頂級豪宅供應極少，自然奇貨可居。以赤柱村道50號1幢4,076平方呎洋房為例，在2022年10月就曾以2.74億元售出，實用呎價達67,223元。

赤柱除了有低密度豪宅外，更有全港最高度設防的監獄，赤柱監獄由1937年啟用至今，一般囚禁被判終身監禁或較長刑期的成年男性在囚人士，可收容額為1,511名。



富豪業主斥資億元巨款購下赤柱豪宅，買下的不僅是優越地段與無敵海景，背後更承載着厚重的香港歷史。

