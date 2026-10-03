屋宇署調查豪宅ONE STANLEY鋼筋　如專業人士或承建商違規會檢控

由建灝地產發展、位於赤柱黃麻角道128號的豪宅項目「ONE STANLEY」被指主鋼筋數量與獲批圖則不符。《胡‧說樓市》報道，有業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，經業主委聘的註冊結構工程師進一步分析，發現部份位置的主鋼筋數量，竟較屋宇署原先批准的圖則大幅減少高達41%至75%，且鋼筋排列間距出現嚴重偏差。

屋宇署今日（3日）發稿稱十分關注事件，並確認該獨立屋在2023年7月獲發「入伙紙」，業主買入後正為單位進行裝修，署方在接獲業主舉報後一直嚴肅跟進，並進行調查。署方實地視察後發現，地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符。雖然這些情況未有構成明顯危險，但署方認為施工質量須要關注和跟進，並會作進一步調查。

署方強調，若調查後發現有建築專業人士及承建商違反《建築物條例》的規定，定會嚴肅跟進，包括提出檢控及／或展開紀律處分行動。



赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。（建灝地產圖片）

屋宇署表示，該獨立屋在2023年7月獲發「入伙紙」，業主買入後正為單位進行裝修。署方今年1月接獲業主代表就其屋內樓板的結構安全作出舉報，經預約後，屋宇署人員獲安排於3月到場視察，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，並就舉報事宜展開調查。此外，署方亦去信要求項目註冊結構工程師就有關事宜提交報告及資料，包括物料測試報告和證明書。

地面低層橫樑保護層無配置鋼絲網 部份樓板鋼筋配置與圖則不符

屋宇署於6月至9月期間多次派員到場實地視察，進行測試及檢驗，包括混凝土強度反彈錘敲測試、面層測厚儀勘測、表面雷達勘測鋼筋配置、鑽芯抗壓測試，以及現場開鑿檢驗，現正就測試及檢驗所得的數據進行分析。當中發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符。雖然這些情況未有構成明顯危險，但署方認為施工質量須要關注和跟進，並會作進一步調查。署方已去信相關人士，包括發展項目的認可人士、註冊結構工程師、註冊承建商及發展商，要求面見協助調查及提供資料。

屋宇署提醒業界，根據《條例》，建築專業人士（包括結構工程師）及承建商必須按照批准圖則監工和施工。如屋宇署在抽查或／及收到投訴後發現未有妥善監工或施工，相關專業人士或承建商會被檢控及／或紀律處分。發展局年底向立法會提交《條例》修訂建議時，亦會提升條文的罰則。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

涉事「ONE STANLEY」是港島南區的豪宅項目，發展商為羅家駒、羅建一父子創立的建灝地產（K&K Property）；承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

項目由32幢洋房及11座低密度分層住宅組成，全盤僅提供82伙，主打高私隱度及頂級配備，每幢洋房成交價動輒過億元。項目至今已售出59伙，佔項目單位總數逾七成，總成交額逾62.5億。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

地產傳媒《胡．說樓市》10月2日晚發布調查報道，指有業主於2024年4月斥資逾億元購入項目一幢實用面積逾3,000平方呎的四房洋房，並於同年8月完成交樓手續。惟業主其後安排工人進場展開室內裝修工程時，發現部份樓板表層混凝土呈現異常狀況，隨即委託工程顧問、專業化驗所及註冊結構工程師展開全面檢測。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

屋宇署多次檢測 9月「開皮」鑿開混凝土

據報道，2026年6月29日及30日，屋宇署派員進入涉事住宅，以Cover Meter（鋼筋探測儀）及GPR雷達等儀器量度；並在9月17日起，在屋內多個位置做俗稱「開皮」（Open-up Inspection）的檢測，即拆開部份混凝土直接查看及量度內部鋼筋。實體開鑿結果證實，內部鋼筋間距與雷達檢測結果相當接近。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年6月到現場用儀器做檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

鋼筋少41至75% 部份混凝土保護層接近零

業主委任的註冊結構工程師根據署方現場檢測所得的實際數據進行分析，得出報告顯示洋房內二樓書房部份位置的主鋼筋數量，較批准圖則減少高達41%至75%，最大間距達57.5厘米；一樓睡房天花部份位置的主鋼筋亦較圖則少約42%至57.9%。

此外，部份位置更被錄得混凝土保護層不足甚至接近零的情況，相關情況或會嚴重影響樓板的耐火能力及結構耐久表現。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。發展商曾指出，業主委託的檢測報告並不可靠。（《胡‧說樓市》提供圖片）

發展商：符合圖則及標準

《胡．說樓市》在報道中亦指，發展商反駁稱業主一方所採用的非破壞性檢測，如雷達掃描，及「開皮」檢測方法存在精準度與可靠性問題，強調整個項目的建造均嚴格按照相關法例及批准圖則進行，整體結構完全安全。

建灝地產回應《胡‧說樓市》指已向屋宇署提供詳細資料，未收到正式調查結果，無證據有任何不符法規情況；混凝土強度及鋼筋排列均符合核准結構圖則及適用標準要求。《香港01》正向建灝地產查詢。

屋宇署：正分析數據 仍在調查

屋宇署回覆傳媒查詢時指，3月到現場視察，認為整體樓宇結構沒明顯危險；之後曾到現場多次檢測，正分析所得數據，調查工作仍進行，現階段不宜透露詳情。署方亦去信要求項目註冊結構工程師就有關事宜提交報告及相關資料，包括相關物料測試報告和證明書。