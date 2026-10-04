ONE STANLEY缺鋼筋　發展商建灝：配合屋宇署調查　若失誤會補救

由建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件，並要求發展商、承建商提供資料。

發展商建灝地產表示高度重視並會嚴肅跟進，如調查後發現有任何人士於施工質量或其他相關事項上存在失誤，必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。



建灝地產集團（K&K Property），以其附屬公司、ONE STANLEY的賣方堅維有限公司（K Wise Limited）的名義，於10月3日深夜發表聲明，表示就有關屋宇署正跟進一宗涉及ONE STANLEY一間獨立屋部份施工質量的事項，以及近日社交媒體就該物業質量所作出的相關言論，本公司對此高度重視，並會嚴肅跟進。

聲明指，公司一直高度重視旗下發展項目的質量及安全。根據屋宇署發布的資料，屋宇署認為該物業整體樓宇結構沒有明顯危險。公司現正就有關事項展開詳細了解及核實工作，包括與相關專業人士跟進及檢視有關資料，並會盡力配合屋宇署的調查。目前相關工作仍在進行中，本公司會在掌握及核實更多資料後，適時就有關事項作進一步交代。

如調查後發現有任何人士於施工質量或其他相關事項上存在失誤，公司必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

建灝地產由羅家駒、羅建一父子創立，二人分別是Bossini創辦人羅定邦的兒子及孫子。ONE STANLEY是公司於2024年開售的赤柱豪宅項目。

根據ONE STANLEY的網站介紹，該豪宅的承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年6月到現場用儀器做檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）