重組長實安達臣道首置盤醜聞　從01揭發揭發缺鋼筋至拆三幢重建

長實觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）其中3幢大樓將拆卸重建，其實這宗醜聞早於2024年由《香港01》獨家揭發，該項目其中一幢樓宇缺少數條鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則，鋼筋「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」。項目起初由精進建築工程承建，後來由「精進系」的卓越天工接手。

事隔半年後，廉政公署經調查揭發一宗大貪案，並拘捕10名人士，調查發現有人行賄給予「甜頭」監督工程的人員，以換取寬鬆監管。屋宇署隨後向承建商、獲授權簽署人及相關適任技術人員，提出共205項檢控。

事件歷經兩年終有最新進展，屋宇署今日（8日）表示接納其中3幢大廈的補救方案，惟餘下3幢大樓，發展商計劃拆卸重建。長實表示，屋宇署檢視項目工程後指出各大樓整體結構無明顯危險，但由於集團向政府提出的修補工程方案過程非常耗時，故決定拆卸重建三座大廈，認為是最節省時間的方案。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

01獨家揭安達臣道首置盤第三座缺至少四條鋼筋

《香港01》2024年10月獨家報道，當時正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」，其中第3座缺少至少4條Y40鋼筋。屋宇署隨後確認曾收到市民舉報，並於同年9月底確認涉事樓宇有6條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，惟署方無詳細說明錯處，但強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

起初由精進工程承建 後由「精進系」卓越天工接手

涉事的地盤由長實發展，起初由精進建築工程（精進工程）承建，但精進由於旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外，被屋宇署拒絕續牌，有關工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手。

觀塘安達臣道「港人首置盤」起初由精進建築工程（精進工程）承建，但精進由於旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外，被屋宇署拒絕續牌，有關工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手。（蘇煒然攝）

廉署調查指6大廈均有鋼筋「幼咗少咗疏咗無咗」

事隔七個月，廉政公署2025年5月開記者會交代案件細節，揭露事件並非一座樓缺少四條鋼筋般小事。

廉署根據接獲的貪污投訴，指負責監管的工程公司有駐地盤工程人員可能受賄，容許不符合工程圖則的工程質量，於是展開調查。屋宇署則表示，該署是在去年8月接到有關投訴。

廉署又指，起初投訴只涉及項目6座大廈中其中一座，惟廉署發現，屋苑全部6座大廈都有鋼筋配置與圖則不符的情況，鋼筋「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，無扣好鋼筋及有移位，當中有大廈的樓層之間的鋼筋或柱子移位最多達530毫米。

廉署拘捕10名人士，包括一名總承建商的員工，以及五名分判商的東主、經營者或員工，其餘四人為涉案顧問公司的駐地盤監督工程人員。廉署懷疑，有分判商因為想提高利潤，不跟隨圖則施工，以減少成本，並透過貪污、賄賂等手段給予「甜頭」監督工程的人員，「甜頭」涉及數千至數萬元不等的利市、大量月餅券，並帶有關人士到數千元一位的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣等，以換取寬鬆監管，容許不符合工程圖則的工程質量。

廉署今日交代仍未完工的長實觀塘安達臣道「港人首置盤」項目的貪污造假案詳情。（夏家朗攝）

屋宇署提出共205項檢控 排期2027年聆訊

屋宇署於2025年8月向承建商、獲授權簽署人及相關適任技術人員，提出共205項檢控，案件排期於2027年6月11日進行聆訊。署方當時指，正跟進事故報告及補救措施，包括為建築物進行局部加固、有需要時拆卸部份結構，並重新配置鋼筋及澆注混凝土。

長實安達臣道首置盤地盤。（梁偉權攝）

屋宇署：3幢大樓拆卸重建

事隔逾一年後，屋宇署接納結構工程師為其中3幢大樓提交的補救方案，為讓補救工程得以展開，署方今年5月撤回停工令，據了解補救工程已自同月陸續展開。至於餘下3幢大樓，項目發展商計劃拆卸重建，屋宇署收到並已批准拆卸圖則，但至今未有收到展開拆卸工程的申請。

長實：大樓整體結構無明顯危險 修補工程方案耗時

長實集團亦指，屋宇署早前檢視項目工程後，指出各大樓整體結構無明顯危險。由於每座大廈均被視為獨立個案處理，集團向屋宇署提出的修補工程方案需要經過調查和論證，過程非常耗時。因此，集團按最有效率及最符合經濟效益的前提作研究後，決定拆卸重建餘下的三座大廈，認為是為最節省時間之方案。