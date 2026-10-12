新皇崗口岸｜首位用外國護照商客讚出入境1分鐘完成　日後多來港

新皇崗口岸今早（12日）六時半正式開通，早上不少人專程到場體驗新口岸。有經常往返港深兩地的經商人士指，使用人工通道整個出入境過程都只需要一分鐘，日後會利用新口岸多來香港。亦有香港市民特意到場體驗新關口，認為較其他關口方便，估計日後不少港人會轉用新口岸。



10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

經常往返港深兩地經商的伍小姐是新皇崗口岸首個使用外國護照過關的旅客，她指事前已十分期待口岸啟用，「我對通關其實Looking forward for a very long time」，今日剛好出差途經香港，便體驗新口岸。伍小姐又指，雖然持護照要行人工通道，但新皇崗口岸實施一地兩檢，辦完出境手續後到隔壁窗口便可辦入境程序，全個過程只需1分鐘。

經常往返港深兩地經商的伍小姐是新皇崗口岸首個使用外國護照過關的旅客，大讚即使行人工通道，整個出入境程序都只需1分鐘。（何頴賢攝）

伍小姐笑言，以往經皇崗等關口，動輒就要半個小時，新皇崗口岸至少幫助節省29分鐘，「朝早可能可以瞓多啲」，非常開心。她又指，日後會多與朋友到香港，「我同佢哋講，其實你半個鐘都唔使就過到嚟，你點解會唔嚟呢？」

居於新界的謝先生今日上班前特意試行來回關口，認為比其他福田及羅湖等方便。（何頴賢攝）

居新界的謝先生從事運輸業，平時常過關到深圳消費，今日上班前特意試行來回關口，認為比其他關口例如福田及羅湖方便，亦大不少，若日後有鐵路直達，一定會用新皇崗口岸，又估計有不少港人會轉用新口岸。