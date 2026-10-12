新皇崗口岸啟用｜服務近廿載　駕駛最後一程皇巴　車長：非常不捨

新皇崗口岸啟用｜連接香港與深圳的新皇崗口岸，今日（2026年10月12日）上午6時30分正式開通。同一時間，原有的皇崗口岸及落馬洲管制站，其旅檢服務亦停止。而連接兩地的「皇巴」亦已完成近三十載的歷史任務，駕駛最後一程皇巴的車長關姓司機，依依不捨：「非常之唔捨得，咁耐有感情，唔捨得乘客、同事，同埋工作嘅地方」。



關車長服務皇巴近二十年，他指印象最深刻是打風落雨都要開車送乘客趕過關：「8號風球、10號風球都要車乘客過關，返去佢哋大陸嘅屋企。」他指行車路面暢順，反而是要留心乘客上落，因為大家都歸心似箭。

駕駛最後一程皇巴，關姓車長表示不捨。（李家傑攝）

他坦言告別皇巴，相當不捨：「做咗咁耐真係唔捨得，所有都係，乘客唔捨得、同事唔捨得，同埋工作嘅地方。」之後他會由公司安排，調到另一區工作。

關車長續指，皇崗口岸是首個24小時通關的口岸，皇巴配合出現，意義重大。一眨眼近二十年，關口附近多了很多建築物，亦有其他關口出現，滄海桑田。

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（李家傑攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。皇巴的職員（藍色衫）「交棒」予九巴職員（螢光衫）。（李家傑攝）

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，皇巴自1997年3月20日投入服務以來，車隊規模由最初10部增加至30部，近三十載24小時風雨不改接載乘客。今日清晨，不少巴士迷及市民特意前往新田運輸交匯處送別皇巴。皇巴於今晨6時15分開出最後一班北上前往皇崗的巴士；而最後一班南下巴士亦在等待最後一位完成入境手續的乘客後順利開出。

九巴車務總監楊晉瑋（右）及九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕（左）。（李家傑攝）

近半數皇巴同事選擇留任並加入九巴團隊

九巴車務總監楊晉瑋表示，皇巴服務深入民心，不少前線員工與乘客建立了深厚的情感，彼此關係親如好友，九巴對此感到非常欣慰。九巴對所有皇巴前線員工發出邀請，有近半數皇巴同事選擇留任並加入九巴團隊，繼續以專業經驗服務市民。

九巴團隊已做好充分準備，務求令新路線營運順暢，為往返新皇崗口岸的乘客提供最便捷的出行體驗。此外，為感謝市民多年來的支持，九巴於皇巴最後營運日向乘客派發紀念車票。

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（資料圖片／林遠航攝）

俗稱「皇巴」的皇崗跨境巴士，全稱「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」，早年因車身顏色為黃色，亦被暱稱為「黃巴士」。皇巴是往返香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸之間的過境穿梭巴士服務，並於1997年3月20日正式投入服務，是近30年來連接深港兩地陸路邊境的重要交通工具。

及至2003年1月27日，落馬洲／皇崗口岸正式實施24小時旅檢通關，皇巴同步成為全港首條24小時營運的跨境陸路公共交通工具。受惠於內地開放港澳「自由行」，皇巴成為深宵時段跨境旅客的首選，在2006年全盛時期，皇巴士年載客量高達1,800萬人次，日均接載近5萬人次。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

有見及此，皇巴車隊最初為單門單層巴士；及後營辦商引入大型低地台雙門巴士，以加快上落客的效率。2020年因應「新型冠狀病毒」疫情，皇巴士停駛長達3年，至2023年才恢復營運。最終，隨著新皇崗口岸的出現，皇巴亦因應時代步伐，成為歷史名詞。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）