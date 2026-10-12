麥玲玲成新皇崗口岸首位駕車通關人士 「麥女士」：見證重要時刻
撰文：石國威
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新皇崗口岸今早（12日）六時半正式開通，口岸為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，內媒今早就採訪了首位由深圳出境的「香港車主麥女士」，她說新皇崗口岸開通前已希望盡早體驗，因此今早特意早出門為見證這一重要時刻，對於成為首位使用新口岸出境車主，「麥女士」表示很開心。在這補充一點，這位受訪的「香港車主麥女士」正是香港堪輿學家麥玲玲。
《羊城晚報》報道清晨6時30分，皇崗口岸正式開通運行。6時30分整，首位旅客持電子港澳通行證經合作查驗自助通道刷證過關，全程約20秒。
幾乎同一時刻，車輛出境通道，僅僅開閘三分鐘，已經有近十輛車輛駛入。五家查驗單位後台同步核驗，閘門依次聯動，每輛車過關用時不到2分鐘。
報道稱，在車輛通關通道，多輛深港兩地牌汽車徐徐駛入，首位出境車主麥女士是香港人，從事顧問工作，也在深圳有住所，她非常榮幸體驗這個歷史性時刻。
未被識破真身的「麥女士」被為何南下時她說為「做嘢」，形容新口岸「大咗喇、行車線也多咗」。對於成為使用新口岸出境的車主第一人，「麥女士」表示很開心，並指早在新口岸開通前就希望盡早體驗，今日更是特意早出門希望有不同體驗，也為見證這重要時刻。
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