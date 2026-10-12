麥玲玲成新皇崗口岸首位駕車通關人士　「麥女士」：見證重要時刻

新皇崗口岸今早（12日）六時半正式開通，口岸為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，內媒今早就採訪了首位由深圳出境的「香港車主麥女士」，她說新皇崗口岸開通前已希望盡早體驗，因此今早特意早出門為見證這一重要時刻，對於成為首位使用新口岸出境車主，「麥女士」表示很開心。在這補充一點，這位受訪的「香港車主麥女士」正是香港堪輿學家麥玲玲。



10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

《羊城晚報》報道清晨6時30分，皇崗口岸正式開通運行。6時30分整，首位旅客持電子港澳通行證經合作查驗自助通道刷證過關，全程約20秒。

幾乎同一時刻，車輛出境通道，僅僅開閘三分鐘，已經有近十輛車輛駛入。五家查驗單位後台同步核驗，閘門依次聯動，每輛車過關用時不到2分鐘。

香港堪輿學家麥玲玲成為新皇崗口岸首位使用新口岸從深圳出境的車主。（《羊城晚報》）

報道稱，在車輛通關通道，多輛深港兩地牌汽車徐徐駛入，首位出境車主麥女士是香港人，從事顧問工作，也在深圳有住所，她非常榮幸體驗這個歷史性時刻。

未被識破真身的「麥女士」被為何南下時她說為「做嘢」，形容新口岸「大咗喇、行車線也多咗」。對於成為使用新口岸出境的車主第一人，「麥女士」表示很開心，並指早在新口岸開通前就希望盡早體驗，今日更是特意早出門希望有不同體驗，也為見證這重要時刻。

對於成為使用新口岸出境的車主第一人，「麥女士」表示很開心，並指出境為了工作。（《羊城晚報》）