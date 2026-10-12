今日新聞8分鐘｜九旬婦揭遭印傭狂打亡｜內地男疑為黑工倒斃魚塘

蔡天鳳母認欠鄺港智15萬 斥無良心

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，張燕花繼續接受代表鄺港智的代表大律師安華暉（Andrew Raffell盤問。辯方追問張燕花與鄺港智之間的金錢瓜葛，包括為何張燕花會欠鄺港智15萬元。張回覆稱，因鄺替其買東西，又指她過往買了不少東西給鄺，謂：「十幾年冇計過，呢十幾萬佢（鄺）都要計。」斥鄺「冇良心」。

筲箕灣電車出軌 直鏟行人路撞地舖

今（12日）凌晨近1時，警方接獲筲箕灣東大街134號一名住戶報案，指發現上址一輛電車出軌，又懷疑其架空電纜鬆脫。消防員接報到場，發現該輛電車出軌並鏟上行人路。警方現正調查案件中有無人受傷及車禍原因。

據現場消息指，該輛電車當時正在返往總站的路上，惟在一個彎位位置失控出軌，繼而鏟上行人路。由現場圖片可見，有近半個車廂的電車鏟上行人路，並撞向上址的地舖位置。

私家車元朗突起火冒煙 消防迅速撲熄

今日（11日）下午2時53分，警方接獲一名男子報案，指其私家車在元朗安樂路行駛時突然起火冒煙。消防員接報到場救援，開喉射水，迅速將火救熄。

《香港01》接獲讀者提供的片段，拍攝到火燒車的過程。當時涉事紅色私家車沿安樂路駛往朗屏站，但在基達中心對開停下，車頭有火舌及冒出白煙。此外，有讀者提供圖片所見，當時消防車已趕至現場，有消防員開喉向涉事私家車車頭射水。

內地女跨境尋人 揭夫疑當黑工倒斃米埔魚塘

昨日（11日）晚上10時24分，警方接獲一名男子報案稱其朋友失聯。據報人員前往米埔担杆洲路一個魚塘找尋，結果發現一名男子倒在魚塘內。消防員到場協助，至凌晨4時左右將男子撈起，惟證實事主已經不治。

印傭涉謀殺老婦 7分鐘內20次打頭頸臉

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨早（11日）多次襲擊她照顧的93歲老婦，老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭，今午（12日）交代案情時指，事發前印傭涉嫌打老婦頭部20次，又數次踩其腹部，並粗暴移動老婦。

新皇崗口岸開通 首位香港往深圳旅客獲送鮮花

新皇崗口岸｜連接香港與深圳、重建後的皇崗口岸今（12日）今早六時半正式啟用。由深圳往香港，新皇崗口岸啟用一刻，大批旅客先檢查行李，再以「合作查驗、一次放行」全新通關模式。首位從香港往深圳的旅客黃先生獲深圳方送上鮮花，這位旅客稱心情激動，讚新皇崗口岸非常的方便。

麥玲玲成新皇崗口岸首位駕車通關人士

新皇崗口岸今早（12日）六時半正式開通，口岸為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，內媒今早就採訪了首位由深圳出境的「香港車主麥女士」，她說新皇崗口岸開通前已希望盡早體驗，因此今早特意早出門為見證這一重要時刻，對於成為首位使用新口岸出境車主，「麥女士」表示很開心。在這補充一點，這位受訪的「香港車主麥女士」正是香港堪輿學家麥玲玲。

700人三文治班散場險釀人踩人 撞爛大門大混亂

嘉頓為慶祝邁向創立100周年，今午（11日）於灣仔一間中學的禮堂，舉辦超過700名學生參與的「最大規模的三文治製作課程」世界紀錄挑戰。惟今午有家長於社交平台發文，指活動結束後有其他家長瘋狂推門內進，希望接走小朋友，場地大門遭破壞，險釀人踩人事件；有人批評活動將出入口安排在同一位置，形容人流管理是災難級。

嘉頓回覆指，事件發生是因活動結束時現場人數眾多、等候時間較長，部份家長因希望儘快會合，期間出現混亂及推撞，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。

日本樂天雪糕出現紅色異物 經化驗證實為血液

日本樂天（ロッテ，Lotte）旗下著名雪糕產品Coolish（クーリッシュ）傳出食物安全疑雲，有當地網民發文，稱擠出產品時，發現混有紅色物質，公司其後表示經過調查後，證實紅色物質為血液，但未知混入原因。