蔡天鳳案｜蔡母認欠鄺港智15萬元購物費　斥無良心：十幾萬佢都計

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，張燕花繼續接受代表鄺港智的代表大律師安華暉（Andrew Raffell盤問。辯方追問張燕花與鄺港智之間的金錢瓜葛，包括為何張燕花會欠鄺港智15萬元。張回覆稱，因鄺替其買東西，又指她過往買了不少東西給鄺，謂：「十幾年冇計過，呢十幾萬佢（鄺）都要計。」斥鄺「冇良心」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花回應欠欠鄺港智15萬元一事，指是鄺替其買東西。(陳曉欣攝)

鄺港智曾給張燕花37萬元 張指為賣車錢

辯方盤問張燕花時，引述另一條涉案語音訊息，當中提及37萬多元。辯方指該金額是鄺港智給予張燕花，讓她還賭債，張隨即回應：「冇冇冇冇冇......佢有錢畀我？冇可能，從來佢都冇可能幫我還錢，佢買嘅嘢都係我出錢」，並指該金額是因蔡天鳳於內地的車輛被出售。辯方質疑張燕花剪裁證供以配合控方，張即反駁：「冇剪裁過，千祈唔好咁樣冤枉我。」

辯方追問37萬元的來由，張解釋，七人車和海南物業賣掉後，錢都歸蔡天鳳所有，分別賣了30幾萬和300多萬元。鄺球戶口的錢後來經找換店匯給蔡天鳳，張指：「呢啲嘢冇得假。」

辯方質疑，張明顯收了鄺港智37萬元。張解釋與Alex的一名友人相關：「錢畀Alex， Alex匯過嚟，最後姐姐（蔡）收，大家都知。」辯方再問，為何訊息顯示其中有10萬元給了譚方駿？張說「呢啲錢都係阿駿攞出嚟」，給了10萬元譚方駿後，餘下27萬元給蔡天鳳。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智起初不願鄺球簽加多利山授權書

張：我鬧佢佢先肯

張燕花早前作供提及蔡天鳳擬安排與鄺港智所生的子女，改到屯門讀書，因而希望出售在鄺球名下的加多利山物業。張的供詞指，該物業由蔡天鳳購買，由譚家出資，當初已商量好是供一對子女居住，但為了避稅而掛在鄺球名下，張作供稱，鄺球有承諾，若要收回單位時會配合。鄺家起初拒絕，雙方引發爭拗，張形容鄺球「要打要殺」，最終她提出走法律程序，鄺港才簽署授權書

辯方引述張和蔡天鳳之間的語音訊息，內容談及鄺球簽署授權書一事。張指，鄺港智起初不願父親簽授權書，並說：「我鬧佢，佢先肯呀嘛。」張續稱：「我話我對你咁多年，你要憑良心嚟做嘢，細路仔又我養，我話幾百萬你都唔肯攞返嚟，咁個幾千萬點算呀。」

辯方指，鄺港智建議買屯門的黃金海岸和滿名山，以予子女入住。張回應謂：「買邊度都唔輪到佢話事㗎。」辯方再指鄺港智曾經這樣作出建議，張指不知道此事，又說：「佢(鄺港智)講我真係聽唔到，有冇咁好死？」。

▼控辯雙方律師▼

▼張燕花連日出庭作供▼

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▼三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智▼

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▼蔡天鳳▼

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【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問

蔡母作供