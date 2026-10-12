德朗邨謀殺｜被捕印傭每周僅放半日假　中介：僱主補錢代假屬常見

啟德德朗邨發生涉及外傭的謀殺案。一名52歲印傭疑因工作太辛勞，導致與所照顧的93歲老婦有磨擦，昨日（11日）涉嫌多次襲擊老婦，老婦其後死亡，警方經調查後以涉嫌謀殺拘捕該名印傭。消息指，被捕印傭每周只放假半日。人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受《香港01》電話訪問指出，法例規定外傭每周可享一天假期，但僱主與外傭「傾好」後，補錢代替該日假期的情況亦屬常見。



啟德德朗邨德瑤樓一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

消息指，被捕印傭每周要上班6天半，每星期有一個下午可放假，但放假日子沒有固定，她可自行通知僱主擬於哪天放假。廖翠蘭表示，法例規定法定假日（俗稱「勞工假」）不可用錢代替；而每周一天的「休息日」，外傭與僱主協議後不放假，由僱主補回當日薪金的情況常見。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

廖指出，以她的經驗，僱主聘請外傭時，雙方的協議內會列明外傭可享多少天假期，不少外傭願意每個月只放兩日假，較常見的原因是部分外傭新來港、未認識到朋友「又無街去」，或在酷熱天氣下不想出外，寧願留在家中「好過喺街坐」；僱主亦願意補錢換取外傭不外出。亦有外傭因家貧，希望減少放假換取更多收入；部分情況則是因為僱主實在需要有外傭協助照顧家庭，故在雙方協議後、「你情我願」下以金錢代替假期。

政府在今年10月2日宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.35%，由原本的每月5,100元，增加至5,220元，新的「規定最低工資」適用於10月3日起簽訂的所有外傭合約。廖翠蘭直言，即使僱主擬「以錢代假」，每日涉及的金額亦僅100多元，「百零蚊飲餐茶都唔得啦」，故僱主一般不介意加錢。

德朗邨德瑤樓一名老婦，疑被外傭用手拍打頭部。其後老婦送院後證實不治。（資料圖片）

根據勞工處網頁，外傭每7天期間可享有不少於一天休息日；在自願的情況下，可於休息日工作，惟僱主不得強迫外傭在休息日工作。

另外，外傭可享有法定假日；如在緊接法定假日之前已受僱滿3個月，便可享有假日薪酬。僱主不得以款項代替發放法定假日給外傭。如法定假日適逢休息日，僱主應安排外傭於翌日放取該法定假日；若僱主要求外傭在法定假日當天工作，則必須在原定假日之前或之後的60天內安排另定假日給外傭。

同時，外傭為同一僱主每工作滿12個月後，便可享有有薪年假。在最初受僱的兩年，每年可享有7天有薪年假，其後每受僱滿一年，每年可享有的有薪年假日數會增加一天，按年遞增至最高14天。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

啟德德朗邨謀殺案發生在10月11日早上8時許，警方接報指德瑤樓一名93歲姓關老婦昏迷，救護員趕至將老婦送院搶救，惟她延至昨早9時12分證實不治。老婦的親戚其後翻看單位內的閉路電視片段，發現老婦事前曾被人襲擊。警方檢取相關片段，發現老婦的印傭於昨早8時許的約7分鐘內，涉嫌約20次打老婦的頭、頸和臉部，以及用腳踩老婦腹部、粗暴地移動她；並發現印傭在過去半個月內，涉嫌每日間歇性地襲擊老婦。警方經調查後，於10月12日凌晨到案發單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭。案件交由秀茂坪警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 6236與調查人員聯絡。