德朗邨謀殺｜居家安老釀慘劇？社協：勿低估照顧難度　防受壓過大

啟德德朗邨發生謀殺案，一名印傭疑因工作辛勞，與自己照顧的93歲老婦長期有磨擦，昨早（11日）涉嫌多次手打腳踩老婦，老婦其後失去知覺，送院搶救後不治，警方經調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕涉案52歲印傭。警方指，離世的姓關老婦數年前中風後，需24小時照顧；據知她行動不便，說話亦有困難。



香港社區組織協會（社協）幹事廖智皓接受《香港01》訪問時，指涉案印傭未必擁有足夠照顧技能，而案中老婦並非一般體弱長者，需長期照顧。兩人同住狹小空間，照顧者壓力無處釋放，關係轉差，終釀慘劇。對於政府擬輸入具較高護老技能的外籍家居照顧員，他則認為家屬需對長者護理需求具認知與評估，不宜低估照顧難度，「唔好話以為請咗個外傭就拍拍籮柚咩都搞掂晒。」



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

死者行動語言受限需長期照顧 單一照顧者受壓大

警方在記者會上表示，女死者姓關（93歲）早年喪夫，膝下無兒女，居於德朗邨一個150呎的單位。她17年前確診大腸癌、3年多前中風，醫生指她需要24小時照顧，故親戚3年多前聘請涉案印傭在家中照顧。老婦口齒不清、行動不便，難以用電話與親戚溝通，個別親戚每月探望一次。

廖智皓認為，案中老婦並不是普通的體弱長者，她涉及多種健康問題、行動與語言能力受限，需要長期照顧。即使外傭曾接受社會福利署的長者照顧培訓，單靠一位傭工，或索性轉由家人看顧，亦未必能妥善照顧她，宜由專業的醫療或照顧團隊輪流照看，才可以預防照顧者壓力過大，或避免照顧不當的情況發生。

同住狹小單位 照顧者時刻就位 九旬長者訴苦難

他分析，案中兩人同住在狹小且無房間的公屋單位內，外傭無私人空間生活，且須時刻看護長者；而她或未接受相關訓練及擁有專業護理知識及技能，結果令照顧者壓力倍增。另一方面，老婦年屆九旬，表達能力和認知能力皆已退化，如果外傭照顧不妥，她很難主動向偶爾探望的家人反映情況，或提出要求換人。

啟德德朗邨德瑤樓一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

私營院舍VS照顧者？ 恐「兩頭唔到岸」

至於體弱多病的關婦為何居家安老，廖智皓推測，其家人或不忍心將長者送到質素參差、且收費動輒數萬元的私營院舍，決定花數千元聘請外傭作一對一照顧。

他認為政府資助的安老院舍具較佳的人手比例和服務質素，能妥善照顧此類長者。然而，入住政府院舍需先經評估，輪候時間平均需一年，而「長者院舍照顧服務券」（簡稱院舍券）亦需時申請且目前總量為7,000張。廖智皓擔心，在等候期間長者會欠缺足夠照顧服務，「去私營院舍可能有差嘅照顧；唔去私營院舍、喺屋企住，可能令照顧情況更差，因為可能社區上冇好嘅照顧服務提供，照顧者又未必畀按需求畀到合適照顧佢，兩頭都唔到岸。」他建議，當局增加院舍券名額，並在未來土地規劃上考慮增設更多公營院舍，令有需要長者更快獲得服務。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

政府擬輸入外籍家居照顧員 社協：不宜低估照顧難度

政府在《2026年施政報告》中提出「輸入外籍家居照顧員試行計劃」，照顧員須通過考核和培訓等要求。廖智皓認為，計劃需審視服務對象是哪一類長者，如果個案較嚴重，即使聘請專業受訓的外傭，單憑一人之力也難以勝任，同樣會出現照顧需求及照顧能力不匹配的情況，「佢個資格capable for（有能力）照顧需求係50嘅長者，但照顧需求係100嘅時候就大件事喇。」而基層家庭亦未必能負擔較高薪酬的照顧員。

他指出，該計劃並非社會福利署設立的福利政策與配對服務，而是勞工及福利局的一個輸入認可照顧員的計劃，由家庭與外傭在自由市場上選擇。因此，這亦非常依賴家庭自身對長者護理需求的認知與評估。如果家庭誤以為照顧員持證或具經驗就萬無一失，低估照顧難度，問題依舊無法解決，「我諗就係，唯一呼籲家庭有個意識喺度，唔好話以為請咗個外傭就拍拍籮柚咩都搞掂晒。」

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事甘小姐指，任何人在照顧有需要人士都會面臨困難，「係人都要休息」。她續指，每宗個案的情況不同，如長者有合適的醫療、生活或其他資源配套，居家安老不存在大問題。至於政府的試行計劃，她認為可予有需要長者多個選擇，完善居家安老的照顧需要，惟仍有待當局公佈有關詳情。

德朗邨德瑤樓一名老婦，疑被外傭用手拍打頭部。其後老婦送院後證實不治。（資料圖片）

案發在10月11日早上8時許，警方接報指德朗邨德瑤樓一名93歲姓關老婦昏迷，救護員趕至將老婦送院搶救，惟她延至昨早9時12分證實不治。老婦的親戚其後翻看單位內的閉路電視片段，發現老婦事前曾被人襲擊。警方檢取相關片段，發現老婦的印傭於昨早8時許的約7分鐘內，涉嫌約20次打老婦的頭、頸和臉部，以及用腳踩老婦腹部、粗暴地移動她；並發現印傭在過去半個月內，涉嫌每日間歇性地襲擊老婦。警方經調查後，於10月12日凌晨到案發單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭。案件交由秀茂坪警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 6236與調查人員聯絡。