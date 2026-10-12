德朗邨謀殺｜陳文宜：外傭終歸不是專業看護　倡建三條防線杜悲劇

啟德德朗邨發生謀殺案，一名印傭疑因工作辛勞，與自己照顧的93歲老婦長期有磨擦，昨早（11日）涉嫌多次手打腳踩老婦，老婦其後失去知覺，送院搶救後不治，警方經調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕涉案52歲印傭。警方指，離世的姓關老婦數年前中風後，需24小時照顧；據知她行動不便，說話亦有困難。



香港社會服務聯會（社聯）行政總裁、立法會議員陳文宜表示，對悲劇感到非常沉痛，並向死者家屬致以最深切的慰問。為防範同類悲劇重演，她建議政府參考國際及內地經驗，全面建立「加強監察」、「培訓支援」及「制度防治」三條防線。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

第一，在「加強監察」方面，家屬即使未與長者同住，亦應保持緊密溝通，進行定期及突擊探望，密切留意長者的身體狀況與情緒變化，切忌將全盤照顧責任完全轉嫁予外傭；同時，可善用家居科技輔助監察，如配備具緊急求助與健康監察功能的裝置，加強遠程護理。此外，社區人士及鄰舍亦可發揮「守門人」作用，主動關顧獨居長者及其照顧者，構建全方位的安全監察網絡。

第二，在「培訓支援」方面，必須源頭把關，注重照顧者的壓力疏導與警號識別。根據社署「虐待長者個案中央資料系統」，2025年全年新呈報的虐老個案共359宗，其中身體虐待佔242宗（67.4%），精神虐待36宗（10.0%）；值得留意的是，359宗之中只有274宗有向警方舉報，85宗沒有報警，而公開統計中未見家居照顧場景下虐老檢控及定罪數字的獨立分類。

當局及中介機構應提升培訓質素，在僱傭培訓中加入「照顧者壓力管理」與「虐老警號識別」等專門單元，教導外傭在情緒面臨臨界點時的求助途徑與應對機制，避免壓力轉化為施虐行為。國際經驗亦顯示，應將虐老識別、舉報責任及照顧者壓力管理納入培訓核心單元，不能僅側重護理技能，值得香港參考。

立法會社福界議員陳文宜。(黃寶瑩攝）

第三，在「制度防治」方面，應將事前預防置於制度設計的核心。內地近年建立多層次制度框架：《中華人民共和國老年人權益保障法》明確規定，虐待老年人或對老年人實施家庭暴力構成犯罪的，依法追究刑事責任；《反家庭暴力法》確立強制報告制度，學校、醫療機構、居民委員會、社會工作服務機構等發現無民事行為能力人、或限制民事行為能力人遭受、或疑似遭受家庭暴力時，應當及時向公安機關報案，未按規定報案造成嚴重後果的須承擔法律責任。

在居家養老服務監管方面，內地部分地區已推行侵害老年人違法犯罪案件強制報告制度，要求養老服務機構及其從業人員、醫療機構醫師發現老年人遭受或疑似遭受不法侵害時，立即向公安機關報案或舉報。司法實踐上，「虐待被看護人罪」為虐老個案提供刑事追訴路徑，被判處有期徒刑之外、亦禁止從事看護工作若干年。這些案例顯示，內地透過刑事追訴與行業禁入雙軌並行，對虐老行為形成一定震懾力。

啟德德朗邨德瑤樓一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

陳文宜亦回覆查詢，指此類需長期照顧的長者，確實好難完全靠外傭照顧，因為她們終歸不是專業看護。而安老院舍一般有能力處理，亦有明確照護制度及會嚴謹監管。她稱此類個案一般毋須等候太久便可入住院舍，但亦須尊重長者及其家人的意願；若長者希望繼續在社區生活，便要考慮能否提供足夠的家居照護服務。除了聘請家庭傭工，亦可能需要額外服務配套，例如上門物理治療及緊急支援。

對於政府擬輸入具較高護老技能的外籍家居照顧員，她認為家居照顧員應可提供更專業的服務，至於如何確保服務質素及嚴謹監管，市民均有期許，政府必須考慮。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

案發在10月11日早上8時許，警方接報指德朗邨德瑤樓一名93歲姓關老婦昏迷，救護員趕至將老婦送院搶救，惟她延至昨早9時12分證實不治。老婦的親戚其後翻看單位內的閉路電視片段，發現老婦事前曾被人襲擊。警方檢取相關片段，發現老婦的印傭於昨早8時許的約7分鐘內，涉嫌約20次打老婦的頭、頸和臉部，以及用腳踩老婦腹部、粗暴地移動她；並發現印傭在過去半個月內，涉嫌每日間歇性地襲擊老婦。警方經調查後，於10月12日凌晨到案發單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭。案件交由秀茂坪警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 6236與調查人員聯絡。