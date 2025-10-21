居屋2025｜10.21揀樓　明公布樓書價單　推樓王啟陽苑等7000單位

房委會新一期「居屋2025」將於下周三（21日）開始揀樓。今期五個新屋苑包括「樓王」啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑合共近7,000伙，另推售約400個重售居屋單位，售樓說明書和價單明日（14日）公布。



「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（資料圖片／倪清江攝）

「居屋2025」屋苑錦田匯熙苑，鄰近港鐵錦上路站。（資料圖片／林遠航攝）

今期居屋早前已在7月攪珠，房委會指，將會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。由明日（14日）開始直至選樓期結束期間，房委會指定網站會有售樓說明書和價單，公眾亦可於樂富客務中心索取印刷本。

另外，樂富客務中心和指定網站會亦會提供新項目的模型及居屋標準單位的室內間格模型、居屋樣本單位的虛擬短片、居屋樣本單位的室內虛擬實境導覽、居屋發展項目的展板及其他資料。

「出售居者有其屋計劃單位2025」 名單。（房委會文件截圖）

「居屋2025」申請類別的優先次序。（政府新聞處圖片）

「居屋2025」五個新屋苑包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑，提供接近7,000個單位，單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎，折扣率定於評定市值折減30%，即以七折出售。售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭，按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，買家每月按揭還款額大約11,300元。

房委會已公布公屋清拆計劃影響的租戶，即華富邨華安樓、華樂樓、華昌樓、華泰樓和華建樓；彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓；馬頭圍邨洋葵樓和水仙樓；以及西環邨租戶，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「居屋2025」較其他申請者優先選樓。

7,000伙當中四成即2,800伙，已預留予參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的合資格家庭申請者。一人申請者則預留了700伙。