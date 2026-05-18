居屋2025｜將軍澳影輝苑位處山腰高層望海　坑口站回家需時20分鐘

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。



其中將軍澳影輝苑售價168萬至423萬元，在5個新屋苑中，有面積最大單位，實用面積達560平方呎。該屋苑背山近海，部分高層單位可望向西貢銀線灣一帶海景，窗外風光料是5個居屋中最好。不過，屋苑位於影業路山腰較為偏僻，就近缺乏生活配套設施，若步行至最近的港鐵坑口站或最近商場，需時15至20分鐘，夏天上斜要花點力氣，料日後出入主要靠接駁小巴。



影輝苑背山近海，部分高層單位可望西貢銀線灣一帶海景，窗外風光料是5個居屋中最好。（湯致遠攝）

影輝苑背山近海，部分高層單位可望西貢銀線灣一帶海景，窗外風光料是5個居屋中最好。（湯致遠攝）

影輝苑背山近海，部分高層單位可望西貢銀線灣一帶海景，窗外風光料是5個居屋中最好。（湯致遠攝）

影輝苑背山近海，部分高層單位可望西貢銀線灣一帶海景，窗外風光料是5個居屋中最好。（湯致遠攝）

影輝苑實用面積283至560平方呎 平均呎價約$7020

影輝苑位於坑口影業路，銀都機構有限公司清水灣電影製片廠對面，是將軍澳區時隔3年再有的新居屋。項目現時規劃興建兩幢樓，有1,408伙供綠白表申請 ，實用面積介乎283至560平方呎，平均呎價約7,020元，預計2028年底落成，為同期新居屋中樓花期最長的項目。

將軍澳影輝苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於坑口山腰影業路，料中高層單位可望向銀線灣一帶海景。（政府新聞處文件截圖）

影輝苑主力戶型為一房單位，面積介乎377至401平方呎，單位數目達740個。其次為兩房戶型，面積由447至560平方呎，共372個單位。面積較小的開放式單位則有516個，面積283至292平方呎。該次推出的居屋中，僅影輝苑有超過500呎的單位，是今次最大的單位。

影輝苑位於坑口影業路，銀都機構有限公司清水灣電影製片廠對面，有發展計劃。（湯致遠攝）

影輝苑地勢高面向西貢銀線灣 無巴士經過 生活配套依賴坑口站一帶商場

影輝苑地處坑口影業路山腰位置，地勢高及環境清幽，背面是鴨仔山，前面則是西貢銀線灣，高層單位或可享山景及海景。不過，影輝苑位置較為隔涉，周邊沒有食肆及其他屋苑，多為村屋，以及申請重新發展的清水灣電影製片廠，缺乏生活配套，除了小巴外，沒有巴士經過，居民日常購物及娛樂需依賴坑口站一帶商場，較為不便。

由影輝苑步行至最近的港鐵坑口站或最近商場，需時15至20分鐘，落斜路後轉平路。相反回家則要上斜路。（湯致遠攝）

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

港鐵站坑口站步行至影輝苑需上斜坡 無瓦遮頭

《香港01》記者實測，從最近港鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需沿影業路上斜，路段無瓦遮頭，長者、下雨時或夏天高溫日子走上去或較辛苦。另外，該處現時沒有巴士直達該地，最近小巴站位於8分鐘步行距離的雅景別墅及坑口村位置，不過往西貢小巴有的會經過影業路，料未來會設站，可往厚德街市、港鐵坑口站、將軍澳醫院及彩虹站、香港科技大學等地。

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

從最近地鐵站坑口站步行至影輝苑需時15至20分鐘，當中需上斜坡，路段亦無有瓦遮頭，長者或下雨時走上去或較辛苦。（湯致遠攝）

生活配套要依靠坑口站一帶街市及商場

若居民想購買日常生活用具，需步行約8分鐘至坑口村的7-11便利店及小賣店；若需購買食材及其他日用品，則需步行約20分鐘去坑口站附近的街市及商場，一來一回約40分鐘。康樂文娛方面，可步行約15至25分鐘到達銀線灣泳灘、坑口體育館、將軍澳體育館、將軍澳游泳池等地。

若居民想購買日常生活用具，需步行約8分鐘至坑口村的7-11便利店及小賣舖。（湯致遠攝）

若居民需購買食材及其他日用品，要步行約20分鐘去坑口站附近的街市及商場，一來一回約40分鐘。（湯致遠攝）

若居民需購買食材及其他日用品，要步行約20分鐘去坑口站附近的街市及商場，一來一回約40分鐘。（湯致遠攝）

往西貢小巴有的會經過影業路，料未來會在影輝苑設站。（湯致遠攝）

往西貢小巴有的會經過影業路，料未來會在影輝苑設站。（湯致遠攝）

往西貢小巴有的會經過影業路，料未來會在影輝苑設站。（湯致遠攝）

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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