居屋2025｜東涌裕豐苑高層享遼闊機場海景　近機場飛機升降聲響大

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。



其中，東涌裕豐苑貼近海濱，前往私人住宅用地高度會低於裕豐苑，故此高層單位可享機場及遼闊海景；不過也因近機場，記者在場時，發現飛機升降時的聲量明顯，有可能影響居民作息。此外，區內東涌線東涌東站仍在建，料2029年才落成，居民2027年入伙後，會有段時間較為不便。



東涌裕豐苑共提供2,018個單位，實用面積介乎281至499平方呎。(董素琛攝)

東涌裕豐苑附近大廈林立。(董素琛攝)

東涌裕豐苑共提供2,018個單位，實用面積介乎281至499平方呎。(董素琛攝)

東涌裕豐苑共提供2,018個單位，實用面積介乎281至499平方呎。(董素琛攝)

東涌裕豐苑24%為大單位 平均呎價$6240今期最低

東涌裕豐苑座落於匯東街12號，根據項目現時的規劃，將興建四幢住宅大廈，最低一幢僅17層樓高，最高一幢則有41層樓高，預計於2027年9月30日落成，共提供2,018個單位，實用面積介乎281至499平方呎。

屋苑76%為中小型單位（281呎至395呎），24%為大單位（459呎至499呎），售價為150萬元至340萬元，平均呎價為6,240元，為今期居屋中最低。

裕豐苑毗鄰香港國際機場，飛機升降時聲響大。(董素琛攝)

裕豐苑毗鄰香港國際機場，飛機升降時聲響大。(董素琛攝)

裕豐苑位於未來的港鐵東涌東站附近，該站將於2029年竣工。屋苑毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸，高層單位可看到機場及附近海景。

不過，正因鄰近機場，飛機升降時聲響明顯，加上屋苑對面仍有地盤正在施工，有一定噪音，有機會影響作息。

圖為37A巴士途經東涌裕豐苑。(董素琛攝)

屋苑前方在一個巴士站，分別設兩條城巴路線(E18及E28)，及兩條嶼巴路線(37A及36M)。(董素琛攝)

裕豐苑居民由屋苑走路前往附近食肆，大約需時3.5分鐘。(董素琛攝)

附3.5分鐘可到翔東邨商場購物用膳 生活配套充足

屋苑附近住屋以公營房屋為主，例如翔東邨，商場有大快活、麥當勞等食肆，亦有超市，生活配套充足。居民由屋苑地盤走路前往，大約需時3.5分鐘。

至於交通方面，屋苑前方在一個巴士站，分別設兩條城巴路線(E18及E28)，及兩條嶼巴路線(37A及36M)，可前往金鐘、銅鑼灣、黃大仙等地，亦可前往港鐵東涌站。

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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