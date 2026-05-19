居屋2025｜錦田匯熙苑生活配套欠奉　勝在錦上路站回家只需3分鐘

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。



其中，位於錦上路的匯熙苑因鄰近石崗機場，設有高限，地積比率只3倍，屬低密度住宅區，屋苑與港鐵屯馬線錦上路站僅3分鐘路程；惟附近配套尚未完善，食肆及超市要從港鐵站步行約9分鐘才有較多選擇，房委會在簡介書中推介居民坐一個站，到元朗或荃灣西購物和消遣。



錦田匯熙苑單位售價為180萬元至345萬元，平均呎價為7,150元。(董素琛攝)

錦田錦田匯熙苑單位售價為180萬元至345萬元，平均呎價為7,150元。(董素琛攝)

錦田匯熙苑單位售價為180萬元至345萬元，平均呎價為7,150元。(董素琛攝)

錦田匯熙苑單位售價為180萬元至345萬元，平均呎價為7,150元。(董素琛攝)

錦田匯熙苑每幢僅18層 每層30伙 平均呎價$7150

匯熙苑座落於元朗錦田南，根據項目現時的規劃，只建兩幢樓，均樓高18層，共提供960個單位，扣除地下大堂及天台層，即只有16層，每層30伙。單位實用面積介乎281平方呎至449平方呎，預計於2027年8月31日落成，

屋苑8成半的單位為中小型單位（281呎至389呎），僅一成半為大單位（443呎至449呎），售價為180萬元至345萬元，平均呎價為7,150元。

匯熙苑附近有巴士站，交通方便。(董素琛攝)

匯熙苑附近有巴士站，交通方便。(董素琛攝)

匯熙苑對出便可看到錦上路站，後為私人屋苑「柏瓏」。(董素琛攝)

附近有巴士站可出大埔、元朗及八鄉路等地方

匯熙苑位處於港鐵錦上路站對出，記者實測從港鐵錦上路站C出口，步行至匯熙苑僅需時3分鐘。不過，路段沒有瓦遮頭，天氣炎熱時，走路會比較辛苦，下雨時亦需攜帶雨傘。

從地鐵站位置已可看見，附近亦有巴士、小巴及的士站，可前往大埔、元朗及八鄉路等地方，交通方便。匯熙苑附近有房屋局的過渡性房屋項目，住屋以村屋為主。

居民若想要更多食肆選擇，便需從地鐵站步行9分鐘至錦田公路一帶。(董素琛攝)

暫未有大型商場 屋苑附近無食肆超市 房委會倡到元朗站或荃灣西站

該區發展密度較低，無太多高樓大廈，也無大型商場。屋苑附近沒有食肆及超市，生活配套欠奉，整體環境較清幽。

房委會在簡介書中指該屋苑位置優越，「僅一站之遙的港鐵元朗站與荃灣西站，區內均設有商場，匯聚零售及娛樂設施，打造全方位生活體驗」。

居民若想要更多食肆選擇，便需從地鐵站步行9分鐘至錦田公路一帶。(董素琛攝)

步行9分鐘至錦田公路一帶才有茶餐廳、診所、士多、超市

若居民想購買生活用品，可於錦上路站的便利店購買，站內亦設有日式飯團專門店華御結，可作為快速用餐的選擇。如想要更多選擇，便需從地鐵站步行9分鐘至錦田公路一帶，該處有多間茶餐廳，亦有診所、士多、超市，可補給物資。

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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