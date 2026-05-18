居屋2025｜元朗朗風苑生活配套可到朗屏邨 行15至20分鐘到朗屏站
撰文：洪戩昊
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【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。
其中一個項目是位於元朗朗風苑，記者實測從屋苑步行5至10分鐘便可到達朗屏邨，該公屋的生活設施一應俱全，有食肆、商店、超市及體育館等。交通方面，距離5至10分鐘路程的朗屏邨巴士總站亦有15條巴士線及兩條專線小巴往返港九新界及機場，而往港鐵屯馬線朗屏站則需15至20分鐘路程。
平均呎價約$6310 售價最貴339萬
元朗朗風苑平均呎價約6,310元，有1,870個單位。實用面積介乎294至507平方呎 ，售價預計169萬至339萬元。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，上車只需84,500元。
5至10分鐘路程可到朗屏邨巴士總站 有巴士出市區
朗風苑位於元朗橫洲朗風街，距離屯馬線朗屏站15至20分鐘路程，有一半路程有瓦遮頭。住戶可乘搭港鐵巴士K66線往返元朗市中心及大棠，距離5至10分鐘路程的朗屏邨巴士總站亦有15條巴士線及兩條專線小巴往返港九新界及機場。
朗屏邨生活設施一應俱全
設施方面，從朗風苑步行5至10分鐘便可到達朗屏邨。朗屏邨的生活設施一應俱全，有食肆、商店、超市及體育館等。屋苑自己亦設有多種康體休憩設施，包括室外籃球場、室外羽毛球場以及公用遊樂區。
雖然各類配套也不錯，但一切也過分依賴朗屏邨。雖然相距僅5至10分鐘路程，但該段路是斜路，或多或少也會造成不便。
▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼
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