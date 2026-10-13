猴痘｜39歲男子多次到同志桑拿「胡同」後感染 中心建議暫時關閉
衞生署衞生防護中心今日（13日）公布一宗猴痘確診個案。一名39歲男子早前多次到訪旺角上海街同志桑拿「胡同」，並有高風險接觸（指性行為），其後右腳、面部、背部及臀部出現紅疹，經檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。由於中心未能排除傳播風險，為審慎起見，建議「胡同」由即日起暫時關閉。
中心呼籲曾於9月14日或之後曾到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線2125 2373，以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。
衞生防護中心指，該名39歲男子自上周一（5日）開始，右腳、面部、背部及臀部先後出紅疹。他上周四（8日）到私家診所求診，翌日獲轉介到仁濟醫院入院接受隔離治療。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，已轉往瑪嘉烈醫院繼續接受隔離治療。
根據病人提供的資料，他於潛伏期內多次到訪旺角上海街一所名為「胡同」的處所，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸。
中心已聯同警方到訪該處所進行實地調查，並為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。由於中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見，建議「胡同」由即日起暫時關閉。
中心呼籲曾於九月十四日或之後曾到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線（2125 2373），以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。
2022年至今錄115宗猴痘個案
自2022年起至今，本港共錄得115宗猴痘個案，包括91宗本地個案和24宗輸入個案，全部病人均為男性。至今日，今年累計錄得31宗個案，包括24宗本地個案及7宗輸入個案）。
由8月至今，有22宗新增個案，佔今年個案總數的七成，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部份病人未曾接種猴痘疫苗。中心已就病毒進行基因分析，結果發現部份個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在多條傳播鏈。