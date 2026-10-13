猴痘｜39歲男子多次到同志桑拿「胡同」後感染　中心建議暫時關閉

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布一宗猴痘確診個案。一名39歲男子早前多次到訪旺角上海街同志桑拿「胡同」，並有高風險接觸（指性行為），其後右腳、面部、背部及臀部出現紅疹，經檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。由於中心未能排除傳播風險，為審慎起見，建議「胡同」由即日起暫時關閉。



中心呼籲曾於9月14日或之後曾到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線2125 2373，以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。



首兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，生署衞生防護中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。(資料圖片）

衞生防護中心指，該名39歲男子自上周一（5日）開始，右腳、面部、背部及臀部先後出紅疹。他上周四（8日）到私家診所求診，翌日獲轉介到仁濟醫院入院接受隔離治療。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，已轉往瑪嘉烈醫院繼續接受隔離治療。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內多次到訪旺角上海街一所名為「胡同」的處所，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸。

中心已聯同警方到訪該處所進行實地調查，並為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。由於中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見，建議「胡同」由即日起暫時關閉。

中心呼籲曾於九月十四日或之後曾到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線（2125 2373），以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。

圖為2024年7月18日，剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）鄰近戈馬市（Goma）的尼拉貢戈地區（Nyiragongo）一名35歲的猴痘病人痊癒後，身上留有猴痘的痘印。（Reuters）

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

2022年至今錄115宗猴痘個案

自2022年起至今，本港共錄得115宗猴痘個案，包括91宗本地個案和24宗輸入個案，全部病人均為男性。至今日，今年累計錄得31宗個案，包括24宗本地個案及7宗輸入個案）。

由8月至今，有22宗新增個案，佔今年個案總數的七成，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部份病人未曾接種猴痘疫苗。中心已就病毒進行基因分析，結果發現部份個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在多條傳播鏈。