貨機墮海兩人亡｜死者母親：中期匯報未解疑問　冀盡快結案助釋懷

2025年10月20日凌晨，香港國際機場發生嚴重航空貨機墮海事故，阿聯酋航空公司一架貨機降落時偏離跑道左轉墮海，意外中，一架巡邏車亦被貨機撞到後墮海，車上兩名機場保安人員不幸遇難。民航意外調查機構昨日（13日）發表意外調查臨時聲明，指截至目前的相關飛機部件技術檢驗中，並未發現與意外相關的機件故障，預計所有調查於今年年底完成。



其中一死者母親陳小姐認為，事件已拖延一年，但仍未能解答心中疑問，對此感到無奈。她引述民航意外調查機構指，現時波音正排期模擬事件發生，預計可在12月前進行。她指，由於死因未確定，仍未獲簽發死亡證，未能辦理保險索償等程序，期望當局加快進度，盡快了結事件，好讓自己釋懷。



政府發言人回覆《香港01》查詢表示，運輸及物流局已要求民航意外調查機構在確保調查嚴謹專業的前提下全力推進，力求盡快完成，並以2026年年底前完成所有調查工作為目標。鑑於涉事貨機登記自土耳其，局方一直與土耳其方面就事故相關工作互通信息。警方現正審視民航意外調查機構的中期調查報告，並會繼續跟進相關調查工作。



2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片／黃學潤攝）

機場貨機墮海，機尾運抵倒扣灣。（資料圖片／黃學潤攝）

其中一名何姓死者的母親陳小姐。（資料圖片／馬耀文攝）

陳小姐向《香港01》表示，日前民航意外調查機構發表臨時聲明前，曾與機構會面。她引述機構指已每星期向波音追進度，惟因所有零件都正常，黑盒錄音亦無法還原事件細節，因此需要模擬事件發生情況，預計可在12月前進行。

她稱不滿意波音「唔知拖到幾時」，又認為現時進展無法解釋心中疑問，「如果完全機件正常，程序正常，完全唔關飛機事嘅，咁啫係關人事㗎啦喎，咁重需唔需要舉證呢？如果佢死口唔認呢，甚至乎郁佢（控制桿）嗰個都知唔知自己郁咗嘛」。

陳小姐又指，由於現時未有最終報告，無法確定死因，除了無法領取死亡證領取強積金，亦無法辦理保險索償程序，又擔憂報告最終結論無法確認人為責任，成為「無頭公案」。

如果你話，佢（機師）唔係疏忽，我真係覺得天無眼。唔會係無人疏忽囉，喺呢件事上面。 陳小姐

她又指，事隔一年，暫時忙完後事，心情稍為平伏，但近日再提起事件，仍感到有點不忿。陳小姐期望加快進度，盡快了結事件，好讓自己釋懷。

政府發言人表示，政府一直高度重視個案的跟進工作。昨日（13日）發表的臨時聲明是根據國際民用航空組織發布周年更新的要求，就調查進度作出的中期匯報。民航意外調查機構將繼續嚴格按照國際標準進行獨立、深入的專業調查，旨在確定事故真相以防範同類事件再次發生。若過程中發現任何涉嫌違法行為的證據，將即時轉交相關執法機構跟進。

發言人又指，有關調查仍在進行中。運輸及物流局已要求民航意外調查機構在確保調查嚴謹專業的前提下全力推進，力求盡快完成，並以2026年年底前完成所有調查工作為目標。涉事貨機登記自土耳其，局方一直與土耳其方面就事故相關工作互通信息。

另外，警方高度關注是次事故，案件已交由新界南總區刑事部跟進調查。警方現正審視民航意外調查機構的中期調查報告，並會繼續跟進相關調查工作。