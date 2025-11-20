機場貨機墮海｜專家估計沒足夠時間減速　需時調查是否涉人為因素

阿聯酋航空公司一架貨機上月降落香港機場時，偏離跑道左轉墮海，兩名機場地勤人員受牽連墮海後不幸離世。民航意外調查機構日前（18日）發布初步調查報告，指該貨機起飛前已知其中一部引擎減速功能失靈；降落後該引擎呈全速前進狀態。



香港工程師學會航空分部發言人陳震海今早（20日）在電台中說，飛機降落時需要一定時間減速，今次事故中貨機減速時間應該不足，認為現階段仍要調查是否涉人為或其他零件問題，詳細調查需時。



2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片/黃學潤攝）

阿聯酋航空公司一架貨機EK9788在10月20日降落香港國際機場時，偏離跑道後左轉，從北跑道滑出並墮入海中，將機場一輛巡邏車撞入海中，車上兩名地勤職員不幸遇難。民航意外調查機構前日發布初步調查報告，詳細報告料一年內完成。

報告指出，飛機在起飛前已知最右方第四號引擎出現問題，反推裝置沒有運作，減速功能失靈，不過在規定下仍可飛行。報告又指，貨機降落時第四號引擎正加速，飛機拉桿亦在全速前進位置，反推裝置未能正常運作，導致飛機最終左轉並墮海。

2025年10月20日，民航調查機構正打撈「黑盒」及機艙話音紀錄儀，以了解事故起因。在北跑道對開海面，大批消防蛙人到場陸續下海，相信為搜索黑盒。（資料圖片/黃學潤攝）

機場貨機墮海，機尾運抵倒扣灣。（資料圖片/黃學潤攝）

陳震海指，該貨機雖有一個引擎故障，但在規定下仍然可飛行，機師亦會在起飛前確認飛機可安全飛行，但反推裝置故障令飛機減速過程受到影響。他續說，為了安全降落，飛機需保持一定速度，不能過快或過慢，機師會使用剎掣或反推裝置，認為事故中機師應有利用飛機電腦去剎停。

他又指相關規定要求對飛機引擎定期維修，機師亦要留意有引擎失靈時降落所需的時間及跑道長度，估計今次飛機未有足夠時間減速最終肇禍。

被問到估計何時會有詳細調查報告，陳震海說現時調查人員已拆解貨機相當多零件，包括黑盒等，目前仍要調查是否涉及人為操作失誤或零件故障，需時作詳細調查。