貨機墮海｜重點查降落時一引擎為何「全速前進」　續查人為因素等

香港國際機場上月20日發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機降落後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。​民航意外調查機構今日（18日）發表調查初步報告指，飛機起飛後到跑道偏離事件之前，飛行過程均正常，天氣、跑道、空管等方面狀況亦正常。



報告指，貨機起飛前已知4號發動機（引擎）反推裝置不運作，惟仍合規定可繼續使用，但當飛機降落後，1至4號引擎（發動機）有3個關掉，但右邊的4號繼續加速、推力桿處於「全速前進」推力位置，機身偏離跑道。



運輸及物流局稱，調查組會根據所得資料作深入調查，調查重點將聚焦在為何4號發動機推力桿處於全推力位置，例如有否有導致推力桿失控的問題，下階段將按需要收集更多數據及訊息進行詳細分析，尤其關注包括「人為因素」在內等事項。



民航處前副處長伍崇正指出，飛機其中一個引擎（4號發動機）發生故障，無法反推減速，但不知為何處於全速前進的狀態，最終導致貨機失控轉左衝出跑道墮海，因此有待相關機構進一步調查。



機尾斷裂的位置所見，有喉管、電線、鐵枝及板塊垂落，機艙內部一片狼藉。（資料圖片/黃學潤攝）

副機長當操控飛行員 機長意外前從副機長接管飛機的控制

民航意外調查機構今日發表的調查初步報告指，上月20日約凌晨3時52分，涉事貨機在香港國際機場跑道07L降落，副機長充當操控飛行員，機長充當監控飛行員，而飛機降落減速時，機上EICAS系統出現自動煞車訊息後，機長從副機長接管了飛機的控制。之後，飛機轉向左方，在經滑行道C6旁邊時發生偏離跑道。

初步報告：現有證據確定起飛後至偏離跑道時飛行過程正常

初步報告指，至今為止根據現有證據，已確定飛機起飛後直至跑道偏離事件發生時，飛行過程都是正常的。意外發生時，天氣、跑道、空管等方面狀況正常。

運輸及物流局亦發文指，現有證據表明，意外發生時，天氣、跑道、空管等方面狀況正常，而調查組會根據所得資料作深入調查，以確定意外發生的情況及因由。

已拆卸推力桿面板送製造商進行詳細分析

調查重點將聚焦在為何4號發動機推力桿處於全推力位置，例如有否有導致推力桿失控的問題。民航意外調查機構已拆卸推力桿面板及相關模組，並送往飛機的製造商進行詳細分析，以確定電路或機械方面是否存在任何技術問題等。

調查機構將按需要收集分析更多數據 尤其關注「人為因素」等事項

運輸及物流局指，在下一個階段，隨著更深入的調查，民航意外調查機構將收集更多數據並進行詳細分析，並集中於以下方向、飛機系統和性能相關的技術問題、飛機系統的工程問題及維修紀錄、與機組人員資格和經驗相關的操作問題、人為因素問題以及安全管理系統問題。儘管同類型規模的調查通常需要數年時間，但民航意外調查機構的目標是在一年內完成全面報告。

運輸及物流局局長陳美寶表示，過去一個月，除民航意外調查機構積極全速展開調查外，該局一直協調不同單位進行打撈及調查等善後工作，社會福利署的專責人員一直為家屬提供最適切的支援，機場管理局及機場保安有限公司亦持續與家屬保持聯絡提供協助，包括處理賠償及保險索償的問題，而航空公司的高級管理層專程從土耳其來港與遇難者家屬會面，土耳其方亦已承諾會要求航空公司全力跟進事件。

民航處前副處長︰故障引擎全速前進 與另3個引擎反推減速完全相反

民航處前副處長伍崇正表示，涉事貨機共有4個引擎，根據初步調查報告指，右邊機翼靠外一側的引擎（4號發動機）發生故障，無法與另外3個引擎一同「反推」減速；惟按照涉事貨機的技術要求，即使只餘下3個引擎能夠繼續運作，理應不影響飛機正常降落。

伍崇正分析指，當時故障引擎正處於全速前進，因此與另外3個引擎「反推」減速的狀態完全相反，估計貨機因而失控，轉左衝出跑道墮海。「第四個引擎就算唔向後推，都唔應該向前推。」

事故可能涉及機件故障或人為因素等 有待深入調查

至於為何出現該種情況？伍崇正認為有可能涉及機件故障、人為因素，或是飛行員操作問題，需要民航意外調查機構，通過飛行記錄數據及飛行員的口供等，繼續深入調查事故成因。

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）