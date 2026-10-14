蔡天鳳案｜譚方駿認與鄺港傑友好　曾同遊賭錢　譚認借500萬賭博

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（14日）在高等法院續審，蔡天鳳的丈夫譚方駿下午接受辯方盤問。《香港01》會跟進報道。



譚方駿在接受辯方盤問時，承認與首被告鄺港傑份屬好友，並指他與鄺及蔡三人會到澳門賭錢，辯方指鄺港傑運氣較佳常贏錢，譚不盡同意，指鄺賭錢有贏有輸，譚並承認曾借500萬賭博。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿承認有與鄺港傑等人到澳門賭錢。（方承恩攝）

譚方駿承認是透過蔡天鳳(右)認識鄺港傑(左)。(網上圖片)

辯方質疑譚記錯到加多利山的情況

代表首被告鄺港傑的代表大律師Trevor Beel盤問時指，譚方駿記錯於2023年2月21日晚，即譚發現蔡失聯當日，譚到加多利山時單位的情況，指當時除了工人，沒有其他人。譚稱當時他重183磅，有嚴重脂肪肝，加上已工作了7小時，他到單位後入睡，不能確定是在入睡前或後見到鄺家的人。

譚透過蔡認識鄺港傑

辯方續問，譚是否約在2016至17年間認識鄺港傑，譚稱若以見面計算，並不是該兩年，又指是蔡和鄺港智的子女等人搬往維港星岸，他才見過鄺港傑。譚亦同意是透過蔡認識鄺港傑。

知鄺港傑曾留學美國但不知他讀甚麼

辯方指鄺港傑於2011至2015年間，在美國讀書，譚稱蔡和鄺港智有講及此事，但譚不知鄺港傑讀什麼大學或學系，而譚則稱他在澳洲留學時，有修讀犯罪學、心理學和西班牙文。

鄺港傑曾提及海之戀

辯方續指，蔡、譚和鄺港傑之後成為好友，會一同外出用膳，而鄺港傑並沒有居於加多利山的單位，而是在荃灣另有物業。譚說：「荃灣嗰度我知佢有住嘅地方，佢亦都有講過另一個地方添。」他補充，鄺曾提及海之戀，但譚知道鄺不是居於該處，他沒有仔細問。

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問時指譚方駿記錯上加多利山單位的事。(湯致遠攝)

辯方播譚、蔡及鄺三人同遊的片段

譚在盤問時承認，他和蔡、鄺港傑曾一同到澳門和廣州。辯方指，他們回程時，於2021年10月經深圳灣返港。譚反指辯方說法沒有依據，譚說：「如果你有資料顯示我哋一齊返嚟，咁咪係囉。」並稱3人出遊後一起坐車回港很正常。

辯方之後向譚展示3段影片，包括鄺港傑叫醒蔡聽電話、鄺港傑在澳門玩笨豬跳及蔡在餐廳食飯的片段。其中在笨豬跳片中，工作人員正為鄺港傑繫上安全繩，蔡的聲音說：「我驚你肥得滯，條繩斷咗啊！」鄺港傑向鏡頭說：「BB，妹妹，大伯依家跳落去啦！」蔡讚鄺港傑：「好勇敢啊，好勇敢啊大伯真係。」鄺稱：「妹妹，我challenge你，下次你跳......妹妹你18歲我陪你跳多次!」此時，鄺港傑托頭疑似沉思。

認曾與蔡及鄺港傑到澳門賭錢

譚在盤問時同意，他、蔡和鄺港傑曾前往澳門，期間曾賭錢。辯方指，鄺港傑或運氣好，贏錢較多，譚不完全同意，指鄺賭錢有贏有輸。

辯方播放鄺在餐廳食飯的影片中，鄺港傑說：「你忍唔住去賭呀嘛？唔關我哋事㗎，你忍唔住呀。OK係你呀......話你都係人，你都受唔住誘惑。」蔡笑著說：「我都唔想。」辯方問，當時三人是否到澳門賭博？譚同意。

譚認曾借500萬賭博 並有人到譚家追數

譚承認，他與鄺港傑和蔡去澳門時，譚或蔡曾借了500萬元賭錢。在2022年2月，譚家位於九龍塘的獨立屋外有人追數，蔡當時在躲私家車內不敢抬頭。譚稱知道有人追債，但不清楚蔡有無躲在車內。辯方續指，而鄺港傑當時提供60萬元，讓蔡還賭債，譚回應指不知道。

三人用膳八成半由譚及蔡支付

辯方續問，三人外出用膳時，約7成都是由譚付錢，譚回應：「我覺得係我哋兩公婆嘅付出係咁囉，你問係咪我畀，咁係囉，我係囉。」之後補充約八成半的款項是由他和蔡支付。

辯方質疑譚2015至2022年沒有工作

辯方亦問譚在2015至2022年間是否沒有工作，譚否認，並稱他有協助父親在舊公司工作。公司賣盤後，譚亦有協助父親處理租務或物業等。

譚不同意蔡喜歡話事

辯方又問，譚是否同意蔡是一個強勢的人，喜觀「話事」，譚不同意指蔡鐘意「話事」，指蔡處理很多事情也很好，尤其是投資方面。

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譚方駿證供