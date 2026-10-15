百度自動車10.20起開放公眾試乘　記者實測遊東涌　車速平穩順暢

撰文：林曉儀
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百度旗下無人駕駛平台「蘿蔔快跑」將於本月20日至下月3日，在東涌舉辦香港首個公眾試乘活動，平台今早舉辦傳媒試乘體驗，以逸東邨1號停車場作為起點，途經世茂喜來登酒店後折返，全程5.1公里，時長約15分鐘。《香港01》記者參與試乘，認為整體體驗順暢，車內空間寬敞舒適，車速平穩。

百度旗下「蘿蔔快跑」前年11月獲發香港首張自動駕駛車輛先導牌照，測試區域由最初的機場島，逐漸拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區。記者今日（10月15日）於東涌試坐無人駕駛車輛，以逸東邨1號停車場作為起點。（林曉儀）

試乘車速最高每小時50公里　自動車能順利應對路面情況

《香港01》記者今早（15日）於東涌試坐「蘿蔔快跑」無人駕駛車輛，車輛為RT-6電動車，只能承載兩名客人，副駕駛位置暫未開放乘坐。

體驗路線以逸東邨1號停車場作為起點，途經世茂喜來登酒店後折返，全程5.1公里，時長約15分鐘。車輛駛經建築工程，路邊設有水馬和糕筒等，期間繞過迴旋處，無人駕駛車輛都能應對各種路況。

是次試乘車速限制為最高每小時50公里，目前仍在測試階段。無人駕駛車輛需配備後備操作員，人員會留意路況，有需要時會接管車輛。自動駕駛後備操作員均擁有香港駕駛執照，平均駕駛年齡超過10年，已接受超過100小時的培訓並通過相關考試。

乘客座位旁邊設置顯示屏，可以透過點擊屏幕調校車內冷氣溫度、椅背、車窗等，方便乘客按自己需要作調教。車廂後方亦有寬闊置物空間，大約能放置兩至三個行李箱，但是否能放置行李則有待進一步安排。

試坐活動結束後，記者認為整體體驗順暢，車內空間寬敞舒適，車速平穩，感覺適合不趕時間，追求駕駛安全的市民使用。

試乘車輛為RT-6電動車，車輛暫時只能承載兩名客人。（林曉儀）

10月底試乘活動　開放市民體驗無人駕駛

「蘿蔔快跑」2024年11月獲發香港首張自動駕駛車輛先導牌照，測試區域由最初的機場島，逐漸拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區。平台將於10月21日至11月3日會舉行公眾試乘活動，預計會邀請超過1000人參與。該活動為首個大型規模自動駕駛公眾試乘活動。百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黄文晞表示，希望透過講解展板以及親身體驗，讓公眾體驗到自動駕駛的安全性可靠性。

乘客身高須不低於1.35米

百度智能駕駛項目及商業發展高級經理俞蘭冰指，活動將經民政事務處發放試乘門票，試乘乘客身高須不低於1.35米，試車階段暫時不開放予輪椅人士乘坐。若在試乘日遇上塞車狀況，大會亦有後備車輛供乘客使用，已避免大排長龍的情況。

試乘後亦會透過問卷調查，收集市民及居民的真實感受及意見，為後續技術優化及落地數據參考。

百度智能駕駛項目及商業發展高級經理俞蘭冰（左）與百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黄文晞（右）發布試乘活動。（林曉儀）
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