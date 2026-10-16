蔡天鳳案｜一文看譚方駿3日作供　想與鄺港智戀愛?何不還500萬債?

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（15日）於高等法院續審。蔡天鳳的現任丈夫譚方駿（Chris）繼續出庭作供，接受三名被告的代表大律師盤問，內容聚焦蔡、譚與鄺家各人的關係、蔡天鳳生前與前夫鄺港智的聯絡、譚是否想與鄺港智談戀愛及發生性行為，以及譚方駿為何在澳門賭輸500萬卻沒盡快還錢。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。（網上圖片)

生日牌上寫18 譚方駿：女仔個個都鍾意畀人嗌18歲

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel，昨開庭後延續前一日的提問。辯方曾在庭上播片，包括鄺港傑玩「笨豬跳」及三人在餐廳的片段。笨豬跳片段中，蔡笑指：「我驚你肥得滯，條繩斷咗呀！」，鄺向鏡頭稱：「BB，妹妹，大伯依家跳落去啦……妹妹，我 challenge 你，下次你跳……妹妹你18歲我陪你跳多次！」。

辯方昨在庭上就多張相片繼續盤問譚方駿，指部份相片拍得蔡天鳳與鄺港傑出席他人聚會或派對合照。其中一張顯示為2022年7月15日的相片中，譚確認拍攝地點在加多利山，辯方問為何蛋糕上有「18」的生日牌，譚回應：「氹佢囉，一個女仔個個都鍾意畀人嗌18歲㗎啦」。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

辯方：鄺港傑沒原因傷害蔡 譚：當時係

「依家諗番起，其實一切都好恐怖」

辯方問及蔡有否給予鄺港傑大額金錢，譚表示不清楚。辯方指兩人之間沒有爭拗，譚同意指據其所知「沒有大的爭拗」。辯方續問，以譚所知鄺港傑是否沒有任何原因要傷害蔡，譚回應「當時係」。

辯方隨即追問，譚稱「當時係」是因為他現時知道鄺港傑被控謀殺罪才會這樣回答。譚在庭上回應：「我唔知應該點答呢個問題……因為你而家同我講，我而家咪咁樣諗囉。」他續指，案發後曾與鄺港傑前往大埔，由鄺講述蔡落車位置，但其後接獲女警來電稱極度懷疑鄺家。譚坦言：「而家諗番起，其實一切都好恐怖」。辯方指譚現時知道鄺被控謀殺影響了對他的感受，譚回應「十分正常」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)翁

強調蔡是「非常之盡責嘅媽咪」 陪子女入睡才離開

代表鄺球的大律師戴偉奧（Oliver Davies）盤問時，問及譚家是否將曼克頓山單位送給蔡作為新婚禮物。譚確認，譚家曾承諾會贈送蔡天鳳一個單位，其後一家人搬至九龍塘獨立屋，該單位便順理成章於2018年給予蔡。

針對蔡天鳳與前家姑李瑞香在照顧子女上的分歧，辯方指蔡與鄺港智所生的子女居於海逸豪園和維港·星岸時，由李瑞香照顧，且蔡九成時間不在單位。譚表示不同意，指李「有份照顧」、「生活上係」，但強調晚上會陪子女入睡後才離開。譚形容蔡是「非常之盡責嘅媽咪」，對子女頗為嚴格，亦希望李能在這方面提供協助，而蔡曾向他抱怨：「李瑞香經常做唔到100%，佢做到50%已經好好啦」。他同意兩人在管教上有分歧屬正常，但強調：「喺小朋友面前，媽咪爹哋先係真正嘅角色，尤其是媽咪」。

辯方又指，至2023年時，李瑞香為兩孫的主要照顧人士，譚稱，「佢係一個照顧者，佢係同佢哋一齊住嘅嫲嫲，正常」。

譚承認，和蔡到澳門旅行時，沒有和該兩名子女同行，由李瑞香負責照顧。辯方指，他們於2023年到巴黎出席時裝周時也是一樣，譚回應：「 小朋友總要有人睇，有屋企人睇㗎嘛」。被問及李和兩孫是否關係密切時，譚回應：「生活上係，關係係咪好親密，我眼中唔覺得係」，並著大律師問兩名子女的感受。

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香。（陳浩然攝／資料圖片）

鄺球被指怒罵蔡天鳳「生仔機器」 譚承認口供未提及

辯方問及2022年6、7月發生在加多利山的激烈衝突，指該爭執是譚唯一一次提及的衝突。譚同意，並指「我會形容為最激烈嗰次囉」，強調之前一直有不同事件，但同意在該次衝突前，鄺家和蔡主要的爭拗都是圍繞照顧孩子，「1次明，10次都算，去到100次，你永遠都係咁對我啲仔女，唔聽我指引」，令該次事件變成導火線。

辯方指該次衝突發生時正值疫情期間，前家姑李瑞香全日照顧蔡發燒的幼女。譚說不清楚，並認為嫲嫲照顧孫女很正常。辯方說，李愛錫孫兒。譚答：「嗰時係」。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)投訴蔡的司機偷竊，繼而遊說蔡聘請其長子鄺港傑當司機。(網上圖片)

辯方又問，當時李瑞香全日照顧發燒的孫女，因擔心鄺港智被傳染而叫他最好不要入房，李的態度令蔡勃然大怒。譚同意李當時的態度「好似嫌棄自己個孫會驚惹到自己個仔，令到Abby勃然大怒」，譚語畢輕嘆。譚認為，李的舉動重男輕女。辯方則稱兩人的爭執只是關於孫女發燒，無關重男輕女。譚聞言答：「OK」。

辯方續指，鄺球用粗言只是不想蔡這樣對李說話。譚直言無法得知鄺球的意思，當時眼見鄺球「完全被憤怒遮蓋一切咁，係控制唔到嘅」，並認為「佢太太只係俾人鬧，我唔覺得（蔡）要受到攻擊」。辯方又稱，李瑞香犧牲其生活去照顧孫兒，鄺球當時見到妻子被謾罵，才斥責蔡天鳳。譚指，「佢睇唔到，點解佢孫嘅媽咪會對住佢太太咁嬲」。

辯方質疑，譚在庭上才首次提及鄺球爆粗、罵蔡「生仔機器」及衝向蔡時碰到蔡，但在警方口供中卻只提過鄺球衝向蔡一次並被譚擋開。譚承認口供未有提及，解釋錄口供時處於「電光火石」間，強調庭上所言皆為事實：「我的確白紙黑字可能冇講，我強調嘅係，我冇講過個兩句，係咪等於佢冇講過啊？」

蔡天鳳。(網上圖片)

蔡天鳳為顧及子女自尊 營造鄺家富裕假象

譚方駿透露，蔡天鳳在發燒事件當晚才首次告知他加多利山單位是由她出資。蔡當時憤怒地稱：「老公啊，我有啲嘢同你講，但你唔好嬲喎」，透露數年前的投資款項用於購買該單位。譚坦言當時感到驚訝，並回覆：「咁唔得喎大佬，屋企嘢嚟，要盡快攞返喎」。

辯方問，譚在之前沒有問蔡投資了什麼，譚坦言感恩自己生活穩定，「每日嘅生活都好舒服」，自己對投資亦無甚認識，相反蔡「真係有能力啲，佢揸數啦」，因此之前在會所見到鄺球是業主時並無驚訝，只覺得「你有環境呀嘛，你買呢到住呢到好正常」。對於辯方質疑為何會三年多來不知蔡將物業登記於鄺球名下，譚指：「我唔會個個名都會去查冊，咁我好唔得閒啫」。

譚同意蔡有意隱瞞業主身份，把鄺家包裝到「真係有能力」。譚表示理解：「我唔會特登去懷疑……佢包裝到呢個位，佢離咗婚帶住兩個小朋友，佢已經由day 1開始包裝。」「佢作為離婚嘅婦人，我作為第二任嘅丈夫，我明白點解佢會咁樣做」。他亦指後來知道加多利山屬於蔡後，加上蔡發現鄺家越來越恐怖，他「自然知道要賣呢層樓」，而非單單為了搬去屯門，買屯門單位的款項亦會由蔡支付。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

承認澳門借500萬元賭博 拒還款惹追債

譚作供時承認，曾與蔡到澳門，借500萬元賭博，當時由蔡擔任擔保人借錢。辯方指譚與蔡無足夠款項還款，譚表示不同意，解釋當時借錢的「太陽城」已經「執笠」（倒閉），「無公司㗎喎，咁我還咪好傻仔囉？」他認為不想還錢是人之常情：「你唔好話500萬，5萬蚊人哋執笠你都唔係好想還」。

辯方質疑譚不想還錢而任由收數人騷擾譚家。譚否認不理會，指「我只係覺得唔使還」，但父親為息事寧人，「覺得你輸咗咪還錢囉」，而在譚的角色而言，「正常人嘅角度，可以唔還嘅，梗係唔想還啦」，又認為對方只是自稱太陽城來收數，攤手謂「一陣你話你唔係太陽城嘅，係第2間嚟，我點樣確認啊？」。但譚父很想找對人還錢，最終仍代為還款。

蔡天鳳（Abby Choi）譚方駿（Chris）婚禮 。（影片截圖）

辯方問譚與蔡是否一分錢也沒還過？譚稱此事屬譚家家事：「其實呢個都係家族嘅錢，嗰陣嚟講，係呀我哋兩個都冇」，指對外界而言「搞掂咗就係搞掂咗」。譚亦同意，譚父當時有找鄺球幫手，因為鄺球是前警員，黑白兩道識人多。鄺球此時拿紙巾抹淚。譚又承認鄺球沒收酬幫忙。

辯方問及蔡天鳳的資產來源。譚方駿在早前向警方錄口供曾稱，譚父每月提供50萬元生活費，並給予4000萬元作房地產投資。譚昨在庭上澄清，父親給予的投資款項應為7000萬至8000萬元：「我記得最深刻係4000萬支票。仲有1000萬、800萬」，總數合共約七、八千萬元。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

不清楚蔡「打本」多少予鄺港智炒錶

譚：隻錶值幾多百萬 就係投資幾百萬

譚作供時亦透露，蔡女兒發燒事件當晚，蔡天鳳除了告知出資購買加多利山，亦透露出資讓鄺港智做鐘錶炒賣生意。他指，蔡沒有講及出資的總額，但又講及「呢隻錶幾錢，值幾多百萬」。譚庭上謂：「係咪投資咗幾百萬？以我角度就係投資幾百萬」。

辯方問譚在知道此事後是否感憤怒，譚回應指透過誰人投資，對他而言不是重點，而蔡亦指投資有利潤，「唔係話攞隻錶番嚟，唔見咗」，且當時各人關係良好，「唔覺有啲乜嘢唔舒服，就算呢個係佢前夫都好」。

辯方追問，他是否對蔡的財政沒有興趣。譚稱是，指「我覺得呢啲野都幾煩」。就譚稱蔡擅長投資，辯方著譚舉出例子，譚回應：「錶」。

被問到蔡投資物業時有虧蝕，譚稱兩人甚少談及投資，他對蔡的投資所知不多，但知道蔡要從鄺港智取回炒賣鐘錶的款項有困難。辯方續問蔡投資鐘錶非精明選擇，譚回應：「以今日眼光嚟講，絕對係」。

蔡天鳳丈夫譚方駿被盤問時，否認想與鄺港智戀愛及有性關係。（朱棨新攝）

譚方駿否認想與鄺有戀愛關係及發生性關係

對於譚作供稱與鄺港智在中學讀國際學校時已是好友，代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew J. Raffell）盤問質疑，兩人不僅是好友，更指譚想與鄺戀愛及發生性關係。譚聞言直斥：「絕對唔同意」。

譚同意，他、鄺港智和蔡天鳳很熟稔，他在澳洲回港初期會見鄺港智，但鄺失蹤後直至自己與蔡結婚，「連人都見唔到，同一個人嘅情感會降低」。

他承認曾陪蔡去海口探親時與鄺見面，鄺對譚與蔡在一起感「OK嘅」，並祝福兩人。譚解釋與鄺保持友好主要是為了子女：「我哋最關心嘅係佢哋兄弟姊妹嘅成長，雖然係2個household（家庭），我覺得（關係密切）都幾make sense（合理）嘅」。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

鄺球圖襲蔡後 與鄺港智仍有見面

譚：一步步攞返嘅嘢，而唔係破壞關係

辯方指在2022年6、7月的衝突，鄺港智記得確實日子是在2022年6月13日發生，因他於同月10日返港。譚指不清楚確實日子，又稱不記得鄺港智有份上前分隔蔡天鳳及鄺球。

辯方指該事件後，譚、蔡與鄺港智仍有見面，證明無仇怨。譚回應指：「表面上係……我喺田土廳知道唔係蔡天鳳呢個名，而係人哋個名……你只能夠小心翼翼，一步一步地攞返自己嘅嘢返嚟，而唔係破壞關係」。

辯方問譚是否為了賣樓而假裝與鄺維持良好關係，譚直言不會那樣形容自己，但承認算是有點「Sneaky（鬼祟/暗中行事）」，直言：「其實本身啲嘢係自己嘅，你用緊良好啲嘅方法，唔係硬碰硬去攞返啲嘢」。他認為鄺港智有能力遊說其父親，自己毋須硬碰硬。辯方再指，其實鄺港智也想搬去屯門，譚則回應指鄺沒表明過。

第三被告鄺港智。

鄺港智失蹤時仍與蔡每日溝通

辯方其後問及蔡天鳳、鄺港智就子女的溝通，辯方引述譚向警方錄取的口供指，蔡經常就子女事情詢問鄺港智的意見。譚作供稱，他記得蔡天鳳會通知鄺，但最終仍是由蔡作決定。被問到蔡為人是否較強勢，譚稱「Abby會選擇最好嘅俾小朋友」、「講到小朋友嘅事，佢冇得讓步」，其後同意蔡較鄺強勢。

辯方指，鄺港智失蹤期間仍盡父親責任，並指他與蔡天鳳當時每天溝通，談及子女的事。譚表示不同意鄺盡責的說法，但同意兩人每天有溝通。

對於辯方指鄺在內地有女朋友令蔡妒忌，以及譚曾與鄺談論其女友等說法，譚均表示不知情或沒有印象。

辯方又質疑，譚稱鄺家恐怖卻說不出鄺港智做了甚麼，譚強調這是蔡的感受，針對的是整個鄺家而非個別人士。譚承認未曾目睹或聽聞鄺港智對蔡使用暴力。

最後辯方指出，2023年農曆新年期間鄺球帶兩名孫兒見女友，引發蔡與鄺球另一場爭拗。譚表示不清楚鄺球有否女友，但指蔡除了因兩名子女見鄺球感生氣，亦因為她曾聯絡鄺家其他人卻不知子女去向，最後才知悉子女和鄺球在一起，覺得鄺家「瞞住佢，呃佢」。

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清