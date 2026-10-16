臺日電梯換𨋢違規｜警拘臺日電梯一董事及兩註冊工程師　涉嫌欺詐

機電工程署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，但沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指公司行為涉觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警方跟進。



警方新界南總區重案組接手跟進案件，經調查後以涉嫌「欺詐」拘捕3人，包括臺日電梯的一名負責人和兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師。全部被捕人正被扣查。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟進，警方經調查後拘捕臺日電梯一名79歲姓張男股東兼董事。（警方提供）

被捕3人年齡介乎63至82歲。據了解，當中一名79歲姓張男子為臺日電梯有限公司的股東及董事；另一名82歲姓鍾男子為註冊升降機工程師，他同時是臺日電梯有限公司員工；餘下一名63歲姓林男子亦是註冊升降機工程師，為臺日電梯有限公司的外聘顧問。

警方指出，調查顯示，案中未有安裝的耐火門框組件，屬於極其關鍵的防煙裝置。涉案註冊承辦商及負責檢驗升降機的註冊工程師，涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向機電工程署及業主立案法團虛報工程已按合約完成。警方強調極度重視本案，斥有人未有履行應有的專業責任，嚴重罔顧市民的安全。調查仍在進行，警方稱必定會嚴肅處理，並將所有涉案者繩之於法。

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟進。新界南總區重案組探員於10月16日下午，到臺日電梯位於柴灣工業城的辦公室搜查，帶走多箱證物，包括寫有「博康邨」和「翠屏北邨」的文件。（梁偉權攝）

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《香港01》今日（16日）在臺日電梯（香港）有限公司位於柴灣工業城一期1座的辦公室外守候，下午3時許目擊大批警員到場，並進入辦公室調查及蒐證。探員至傍晚6時許檢走多箱證物，包括寫有「博康邨」和「翠屏北邨」的文件、屋苑檔案、員工資料、會議紀錄、標書內容及試驗報告，以及巡查紀錄。

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟進，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟進，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

《香港01》記者今早已到臺日電梯的辦公室外了解。涉事單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，但內裡亦有另一個公司名的招牌。有職員在內辦公，但記者拍門或按門鈴，職員均沒有理會。

機電署：升降機仍可安全運作 執修一個月內完成

機電工程署較早時表示，涉事升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

▼翠屏北邨情況▼

翠屏北邨其中10幢大廈的升降機分階段更換，大堂貼出時間表。（黃學潤攝）

機電署3日內巡全港由臺日安裝的升降機

機電署稱，將於3日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。

機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。為審慎起見，機電署會要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，並向署方提交檢查報告，而機電署亦會進行抽檢，相關工作將於一個月內完成。

機電工程署已展開全面檢討及審視工作，涵蓋新裝和優化升降機工程、檢查及維修保養的工作和監工制度、以及《升降機及自動梯條例》下的註冊、規管和審批制度，並且加強對所有升降機的巡查和抽驗，以提升整體升降機的工程質量，相關審視工作預計今年內完成。如發現升降機工程質量或其監工檢查制度有任何缺失，將即時跟進，並加強對升降機的巡查及審核工作。

▼博康邨情況▼

《香港01》記者今日（16日）早上到博康邨各大廈了解，可見升降機如常運作，未有進行圍封，通告板亦未有交代是次事件的相關資訊。（蔡正邦攝）