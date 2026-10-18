今日新聞8分鐘｜新義安符B涉毆鬥落網｜新皇崗口岸周末人潮逼爆

天水圍天榮路爆鹹水管 水柱激噴兩層樓高

今日（17日）傍晚6時44分，警方接獲多個報案，指天水圍天榮路11號、香港青年協會李兆基小學對開行人天橋爆鹹水管，水務署人員奉召到場處理。受事故影響，天頌苑及天悅邨暫停沖廁水供應，預計明早7時半恢復供水。

網上圖片及影片可見，上址行人天橋入口處地底爆水管，噴出水柱高約兩層樓，發帖者笑謔：「天水圍起新噴水池。」水務署人員其後到場關水掣，並圍封路段搶修；積水退卻後，可見多塊路磚被沖起，路面遺下凹洞。

旺角美甲店3男女涉偷穿戴甲 店主批用假帳道歉還款態度差

旺角發生店舖盜竊案。 旺角中心一間穿戴甲店在社交平台發帖，稱昨日（16日）遭3名外籍青年男女偷走約值200多元的貨品。店家事後於社交媒體公開閉路電視截圖，要求他們在24小時內自首。

事件經網民起底發酵後，店主稱已知道3人的身份。她向《香港01》記者表示，涉事者雖以匿名帳戶私訊致歉並要求轉帳賠償，但店主表明拒絕「假Ac（帳戶）」，要求對方必須以真戶口公開道歉及交還貨款，否則考慮報警。店主又指涉案者今晚回店欲付300元了結事件，惟她引述在場顧客指對方「態度不友善」，最終她拒絕收款，並報警求助。

新皇崗口岸逼爆 市民變沙甸魚排2小時未過關

新皇崗口岸於10月12日正式啟用，主打一地兩檢、合作查驗、一次放行，原意是省卻以往落車過關、再上車、落車再過關的輪迴，但今日（18日）迎來啟用後首個周日，適逢明天（周一）是重陽節補假，重陽節一連三日長假期將迎來過關高峰，結果過關閘口人潮逼爆，不少身處現場的市民抱怨安排混亂，更有讀者向《香港01》表示，使用傳統人工櫃枱出境時，等了將近兩小時仍然未能過關，社交平台有大量帖文批評口岸指示不足，安排「大混亂」，現場工作人員「一問三不知」，甚至出現旅客「找不到隊尾」及被迫折返重新排隊等亂象。

尖沙咀MMA疑涉黑幫同門內訌 消息稱反黑組拘兩新義安男

尖沙咀鬧市昨日（16日）上演街頭「MMA」，網傳多段短片顯示，有至少5名男子在加連威老道街頭激烈互毆，近身肉搏扭作一團。雙方拳來腳往，有人躍起再凌空出拳，有人互相拉扯推撞，現場一片混亂。當中有人手持武器還擊，後方有兩名女子調停大叫：「喂！喂！」。消息稱，懷疑事件涉及黑幫同門內訌。

據了解，昨日（16日）傍晚6時許，有途人目擊多名男女在尖沙咀加連威老道34至36號外打鬥，原因不明，於是報警。警方到場調查後，涉案者已離開，人員其後於上址發現一個紅白藍袋，內藏有一把開山刀及一條藤條。案件由油尖警區反黑組第一隊跟進，消息指探員經調查後，以打鬥罪拘捕兩名男子，他們分別32歲姓符及36歲姓李，同有黑幫「新義安」背景。警方仍在追緝其餘涉案者。

柴灣2童突衝出馬路 司機慢駛變急煞

陪同子女出街，父母理應時刻注意安全。Facebook群組「車cam L（香港群組）」一段「車Cam」顯示，上周五（16日）傍晚6時許，片主駕駛的車輛駛入柴灣怡盛里掘頭路，兩旁行車線停泊了多輛汽車，令行車空間收窄，片主需靠近道路中央緩慢前行。

突然有一對男女童從行人路「攝車罅」衝出馬路，橫越車頭由左至右奔跑，司機隨即由慢駛緊急煞掣，幸及時煞車，沒有撞到他們，女童跑回左邊行人路，男童則索性繼續衝去對面右邊行人路，當時一名男子從客貨車司機位置下車，背着一個小書包，旁觀過程。

法國多地示威騷亂 工會稱80萬人上街400人被捕

10月17日，法國多個城市爆發騷亂，抗議生活成本上漲和公共服務下降的示威活動失控。示威的主辦方，法國最大的法國總工會（CGT）稱，約有80萬人參加了全國各地的示威活動。據法媒報道，一名17歲男孩的手被警方用於控制人群的手榴彈炸斷。

上海徐浦大橋6車相撞釀1死 大型貨車越線擠扁私家車

10月17日，上海徐浦大橋發生6車相撞事故。目前，該事故已造成1人死亡、2人受傷，肇事司機已被警方控制。

美國佐治亞州六旗樂園過山車釀一死 園內紀念照片拍下驚悚瞬間

美國佐治亞州六旗樂園（Six Flags Over Georgia）10月12日發生慘劇，一名男子搭乘園內知名過山車「歌利亞」（Goliath）途中，懷疑在半空從座椅拋出，墜落至軌道旁的林地後當場身亡。事發一刻片段流出，顯示該男子墜落期間曾3度撞擊車廂，過程更被拍進其他遊客乘坐該過山車時所拍攝的紀念照片捕捉。