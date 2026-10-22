蔡天鳳案｜化驗師指兩截盤骨能拼在一起　電鋸鋸痕與盤骨傷吻合

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今午(22日）在高等法院續審，傳召政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士作供。



譚卓寧博士稱，他曾就龍尾村單位內的兩大膠箱內的屍塊作檢驗，並發現其中有兩截盤骨能拼在一起，他又發現脊骨上的肉大部份已移除，他又曾用警方提供同款電鋸和手鋸，用牛尾骨作對照實驗，並發現用電鋸切割的痕跡，與蔡盤骨上的工具痕跡相同。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士發現屍塊中的兩截盤骨能拼在一起。(朱棨新攝)

警方曾在龍尾村一村屋單位檢走兩個大膠箱及多件證物。（梁偉權攝）

譚卓寧稱曾從法醫手中取得蔡天鳳的盤骨。(網上圖片)

案中三名被告

村屋單位搜出兩個膠箱

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士作供，譚在案中負責將涉案單位檢獲的大膠箱進行對照測試，並為死者屍塊進行法證檢驗。譚稱，他將村屋單位搜到的兩個膠箱，與警方提供的同款對照膠箱作比較。

譚發現兩截盤骨能拼在一起

主控郭沙樂稱，蔡天鳳的一對腳被藏在雪櫃，問譚是否知道腳是否連住盤骨？譚說不知道。譚稱，法醫在殮房將蔡天鳳的坐骨（盤骨）骨頭交給他，譚即場嘗試將斷開兩截的盤骨拼在一起，結果能夠拼在一起。

脊骨上大部分肉已經被移除

譚稱，盤骨對上連住一截約5厘米長的脊骨，大部分肉已經被移除，並形容是：「好少肉黐住。」譚稱，他檢驗屍塊的目的是要找出特徵去作工具痕跡分析，結果他找到1處痕跡，位於脊骨上方，相信由切割所致。

曾用牛尾骨作實驗對照

譚用警方提供同款鋸：1把電鋸和3把手鋸，以及牛尾骨作對照來做實驗。譚發現，用電鋸切割的痕跡吻合蔡盤骨上的工具痕跡，他相信蔡盤骨的工具痕跡有可能由電鋸所造成，即現場檢獲2把電鋸的其中1把電鋸造成，也有機會是由其他尺寸或功能相若的電鋸造成。

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錶行職員