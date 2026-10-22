蔡天鳳案｜化驗師指兩截盤骨能拼在一起 電鋸鋸痕與盤骨傷吻合
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今午(22日）在高等法院續審，傳召政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士作供。
譚卓寧博士稱，他曾就龍尾村單位內的兩大膠箱內的屍塊作檢驗，並發現其中有兩截盤骨能拼在一起，他又發現脊骨上的肉大部份已移除，他又曾用警方提供同款電鋸和手鋸，用牛尾骨作對照實驗，並發現用電鋸切割的痕跡，與蔡盤骨上的工具痕跡相同。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。
案中三名被告
村屋單位搜出兩個膠箱
政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士作供，譚在案中負責將涉案單位檢獲的大膠箱進行對照測試，並為死者屍塊進行法證檢驗。譚稱，他將村屋單位搜到的兩個膠箱，與警方提供的同款對照膠箱作比較。
譚發現兩截盤骨能拼在一起
主控郭沙樂稱，蔡天鳳的一對腳被藏在雪櫃，問譚是否知道腳是否連住盤骨？譚說不知道。譚稱，法醫在殮房將蔡天鳳的坐骨（盤骨）骨頭交給他，譚即場嘗試將斷開兩截的盤骨拼在一起，結果能夠拼在一起。
脊骨上大部分肉已經被移除
譚稱，盤骨對上連住一截約5厘米長的脊骨，大部分肉已經被移除，並形容是：「好少肉黐住。」譚稱，他檢驗屍塊的目的是要找出特徵去作工具痕跡分析，結果他找到1處痕跡，位於脊骨上方，相信由切割所致。
曾用牛尾骨作實驗對照
譚用警方提供同款鋸：1把電鋸和3把手鋸，以及牛尾骨作對照來做實驗。譚發現，用電鋸切割的痕跡吻合蔡盤骨上的工具痕跡，他相信蔡盤骨的工具痕跡有可能由電鋸所造成，即現場檢獲2把電鋸的其中1把電鋸造成，也有機會是由其他尺寸或功能相若的電鋸造成。