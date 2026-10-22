蔡天鳳案｜業主指鄺球稱龍尾村環境舒服　曾問單位內是否有裝CCTV

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(22日）在高等法院續審，涉案龍尾村單位的業主作供。



女業主許欣欣稱，她在與鄺球簽下租約時，曾與鄺球聊了數句，她指鄺球對她稱，原本住旺角，但想把單位讓給兒媳及孫，故與妻搬入龍尾村，並曾稱：「租遠少少用嚟退休。」鄺指龍尾村環境舒服，並曾問許單位內是否有裝閉路電視。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

鄺球往租龍尾村單位時，曾問業主單位內是否有裝閉路電視。(資料圖片)

鄺球2023年2月5日簽約租用龍尾村一地下單位。（羅敏妍攝）

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。（網上圖片)

業主單位作收租用途

案發龍尾村單位業主許欣欣供稱，她在2019年繼承亡母的龍尾村56號地下單位，並出租予人。她憶述，她在2023年1月27日收到經紀電話，稱有人想租單位。她在2月2日收到「鄺先生」支付的1萬元定金。

簽租約當日鄺球即付2萬按金

許在2月5日在單位內與鄺球簽約，並展示電器，解釋租約。許稱，她已提前充滿石油氣，並提醒石油氣需要預約送貨。此外，許又提醒單位外不可以停車，因為會抄牌。惟許同意，即使租客知會被抄牌，也會在屋外泊車。鄺球同日支付2萬元現金作為上期按金，並取得鎖匙。

租遠少少用來退休

許說，她簽約後曾與鄺球閒聊，鄺球說其兒子、媳婦和孫兒在澳洲回港，鄺球夫婦原本在旺角居住，那處地方小但方便上班上學，故打算讓兒媳在旺角住，鄺球夫婦則搬到龍尾村。鄺球又說，他們夫婦年紀大，故：「租遠少少用嚟退休。」又指龍尾村環境舒服。

曾問單位內是否有裝閉路電視

許又稱她的單位外沒有圍欄，故對鄺球稱可以安裝閉路電視，以防被車輛撞到石壆。鄺球問她屋內有沒有安裝閉路電視，許答沒有。

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