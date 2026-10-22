牛角母企叙福樓集團全年執11間、開8間店　黃傑龍︰加快新陳代謝

【結業潮／牛角／燒肉店／黃傑龍】日式燒肉店牛角副線「牛角J」沙田第一城的分店，將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店，引發網民熱議。叙福樓集團主席黃傑龍其後解釋，該店原本是主線「牛角」分店，惟後來本港消費力變差，該店經營面臨相當大的挑戰，因此改為一人燒肉店副線「牛角J」，又指經營困難的店舖將毫不猶豫結業。

黃傑龍今日（22日）再在社交平台發文指，剛剛公司會議回顧2026年截至目前的表現，集團錄得結業店舖11間，新開業店舖共8間，形容為「加快新陳代謝」。



「牛角J」沙田第一城分店將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店。（OpenRice用戶「哎喲喂__」圖片）

牛角副線「牛角J」主打一人燒肉。（「牛角J」FB圖片）

牛角J沙田第一城店11月初結業 全港僅餘兩店

叙福樓集團旗下連鎖日式燒肉店牛角副線「牛角J」在2024年底成立，首間分店進駐啟德體育園零售館，目前全線3間分店，分別位於啟德、東涌及沙田，主打一人燒肉。不過，「牛角J」上周五（16日）在社交平台公布，其沙田第一城的分店，將於11月1日晚上10時結業，即全線僅餘兩間分店，隨即引來網民熱議，更有人分析認為「牛角J」不敵美心集團旗下特許經營的「燒肉LIKE」。

叙福樓集團主席黃傑龍指，今年全年集團共有11間店結業，新開業店舖共8間。（資料圖片）

叙福樓集團主席黃傑龍其後在周日（18日）解釋，當初租用沙田第一城舖位開設「牛角」分店時，本港經濟「還可以」，然而本港消費力變差，該店的經營面臨相當大的挑戰，轉型成一人燒肉店「牛角J」後，協助他們捱至租約期滿，全身而退，又指經營困難的店舖將毫不猶豫結業，同時繼續審慎地擴張新店及創辦新品牌。

黃傑龍︰集團今年累計11間店結業 另有8間店新開

黃傑龍今日（22日）再在社交平台發文指，剛剛公司會議回顧2026年截至目前的表現，集團累計結業店舖11間、新開業店舖共8間，將積極結業，努力開店，「加快新陳代謝」。

黃傑龍在社交平台發文指，集團累計結業店舖11間、新開業店舖共8間，將積極結業，努力開店，「加快新陳代謝」。(黃傑龍fb截圖)