油價補貼不包私家車　陳紹雄指須先助公共服務　黃傑龍稱非必須品

油價高企，政府推出紓緩措施，包括補貼商用車柴油每公升3元、減隧道費50%等，為期2個月，不包括私家車。立法會議員陳紹雄今日（10日）在電台節目指，紓緩措施會有先後次序，因政府財政相對緊絀，需先幫助公共服務。



能源諮詢委員會主席黃傑龍亦認為補貼私家車相對較難，因其不是必須品，車主可選擇改乘公共交通工具。他又認為，油公司應將柴油定價方式公開透明，如有困難，至少亦要讓政府可以監管。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

陳紹雄在港台節目《千禧年代》表示，油價上升對本港整體經濟有影響，政府成立的「跨部門監察燃油供應專責組」亦需確保能源供應穩定，因此推出有時限的補貼等4項臨時措施。

政府財政相對緊絀補助須分先後 陳紹雄稱下一階段考慮其他行業

他又指，專責組在考慮措施時有重要原則，亦有先後次序，因政府財政相對緊絀，需先幫助公共服務；留意到柴油價格上漲影響公共交通工具，如校巴、村巴及渡輪等，亦有業界需要縮減班次，影響市民出勤，因此需要優先支援。至於其他同受油價波動影響的行業，如洗衣業等，陳紹雄認為政府在第一階段後，亦會考慮其他行業。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳紹雄。（資料圖片/夏家朗攝）

至於3元補貼是否足夠，陳紹雄指現時存在很大的不確定性，因戰事仍未完，而且3元是臨時措施，專責組每天會審視經濟因素，如發現有需要干預應會即時提出，「特別時間要有特別行為」。

相信政府有一套方案加強監察油價 陳紹雄：錢要用在刀口上

他續稱，相信政府有一套方案，會加強監察油價，掌握營運商數字，可防止油公司將補貼「袋咗落袋」。此外，他指臨時措施可讓政府「手起刀落」，當有不合理情況時可作出干預，強調「錢要用在刀口上」。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

至於有意見認為政府應為油價設「封頂」機制， 陳紹雄表示長遠而言政府是責無旁貸要監察油價，或石油產品定價機制，亦應加快綠色交通轉型，減少依賴單一能源。私家車未能受惠紓緩措施， 陳紹雄稱私家車車主面對油價上升「會有某啲壓力」， 但非首要考慮，因可以選擇公共交通工具。

黃傑龍在同一節目稱，油價高企現時屬世界問題，已有不少國家，尤其是亞洲國家，出現能源短缺情況，而香港能源安全仍處高水平，供應仍穩定，只是要面對價格波動。他認為今次紓緩措施是聚焦解決能源價格對民生的影響，因如運輸業等成本上升，有機會影響消費者，因此措施不是純粹幫企業，而是「幫喺香港生活嘅人」。

能源諮詢委員會主席黃傑龍。（資料圖片/蕭輝浩攝）

他續指，不同行業肯定亦有困難，相信政府補貼只是先處理運輸，未必不會處理其他行業，認為措施比商界想像中來得快及有效，只是會擔心政府財政是否可以應付。至於私家車不獲補貼，黃傑龍認為補貼私家車較難，因不是必須品，車主可選擇轉乘公共交通，或轉用電動車。

能源諮詢委員會主席黃傑龍關注補貼「點落到袋」 憂油公司即加價

黃傑龍又提到受影響行業關注補貼「究竟點落到袋」，會擔心補貼未能直接惠及他們，因燃油價格由油公司定，憂慮油公司會隨即加價。他又指，成品油價格有波動，油公司可以此為由加價，認為油公司應將柴油定價方式公開透明，如因商業考慮未能做到，「起碼要可以監管」。

至於由政府控制油價，黃傑龍認為會有更多問題，亦難確保油公司會繼續在港經營，會影響香港能源供應穩定，相信不用太急考慮「封頂」。他又指今次措施為期兩個月，只是留有彈性，如情況惡化，「2個月後甚至做多啲都得」。