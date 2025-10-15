旅發局新成員名單出爐　包括香港麥當勞CEO黎韋詩等　黃傑龍卸任

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

政府今日（15日）公布，委任黎韋詩、梁進、呂幹威、鄧傳鏘、顏昊和張堃為旅發局新成員，並再度委任周志賢和曾立基續任成員。其中黎韋詩為香港麥當勞行政總裁，梁進為南區區議員，各人任期均由今年11月1日至2027年10月31日，為期兩年。

至於優質旅遊服務協會主席、敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍等6名成員即將卸任。

南區區議員梁進成為旅發局新成員。（資料圖片／蘇煒然攝）
香港麥當勞行政總裁黎韋詩成為旅發局新成員。（資料圖片／林靄怡攝）

優質旅遊服務協會主席黃傑龍卸任

即將卸任的成員陳樂信、馮玉麟、禤惠儀、司徒永富、黃焯安和黃傑龍，當中黃傑龍為優質旅遊服務協會主席，以及敘福樓集團主席兼行政總裁。

文體旅局發言人表示歡迎新成員加入，並感謝即將卸任的成員對旅發局的貢獻，也感謝再度委任的成員一直向旅發局提供寶貴意見。

優質旅遊服務協會主席、敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍卸任旅發局成員。（資料圖片）

由今年11月1日起，旅發局成員名單如下︰

林建岳（主席）
旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員
周志賢
方舜文
徐王美倫
龔楊恩慈
關淑華
黎韋詩
林健鋒
劉凱詩
梁進
呂幹威
黃敏華
彭韻僖
孫燕華
鄧傳鏘
曾立基
胡景豪
顏昊
張堃

