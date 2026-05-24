油價｜黃傑龍籲油公司提高價格透明度　料兩電燃料費八月達高峰

國際油價自2月中東爆發戰事後上漲，香港亦難獨善其身。能源諮詢委員會主席黃傑龍今日（24日）表示，油價對宏觀經濟影響甚大，希望可盡快停止戰爭。至於油公司被指「加快減慢」，他認為油公司價格欠缺透明度，難下判斷，「如果要證明唔係加快減慢，要提高透明度」。



同受油價影響的，亦包括電費。黃傑龍指電費與油價不同，非常透明，但認為電費在六月起應該一定會加，但「唔會一下子加到好高」，估計八月會是高峰，整體電費加幅或介乎5%至10%，提醒市民做好心理準備。



因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱不知牌價與進口價差距何來 促油公司提高透明度

能源諮詢委員會主席黃傑龍在電視節目《講清講楚》中表示，「原油係現代社會嘅血液」，油價上漲對宏觀經濟影響甚大，希望戰爭能儘快結束以穩定國際能源價格。他又提到油公司定價透明度不足，例如柴油進口價每公升僅約4元，以現時牌價約36元計算，中間有約28元差距。

他形容，價格差距當中涉及地價、人工及本港獨有的「奇怪折扣」，「其實我哋所有人，包括我，都唔知係咩嚟」。如油公司定價透明度如此低，很難討論其是否有「加快減慢」，「如果要證明唔係加快減慢，（油公司）要提高透明度」。

能源諮詢委員會主席黃傑龍。（資料圖片／蕭輝浩攝）

3元油費補貼成契機 政府可查油公司帳目

政府早前推出了3元補貼措拖，黃傑龍認為措施能帶來實質幫助，不認為個多月後補貼會停止。他又指，3元補助措施是處理油公司透明度的契機，因油公司需提交完整帳目，政府至少可掌握他們的價格結構。他又提到柴油在香港並未徵稅，售價卻反常地較電油貴，其合理性具爭議，但「合唔合理，希望政府去把關」。

至於有意見指本港油價高，有部分因為油站地價貴等，黃傑龍認為，隨著電動車逐漸普及，傳統油站生意長遠將日漸縮減。過去油站選址會有限制，但電動車充電則沒有，現時本港已鋪設達16萬支充電樁，相信將不會再有出現地價貴而充電價格亦昂貴的情況。他又建議油公司引入95燃油，代替98燃油，相對便宜。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

電費料六月起上調 八月到高峰

油價上升亦會影響電費加幅，黃傑龍指相比電油，電費定價非常透明，不過兩者同受國際能源波動影響，預計六月份電費將會上調，但「唔會一下子加到好高」，估計到了八月份，電費便會達到高峰，整體電費加幅或介乎5%至10%，然後在高位波動或有機會回落，提醒市民需做好心理準備。

港燈早前指或會重啟燒煤發電，黃傑龍表示，港燈目前沒有核能，故主要依賴天然氣，雖然其採購來源並非單一，但仍面對國際搶奪壓力。而煤炭價格雖有上升，但升幅未如天然氣劇烈，因此在確保電力供應穩定的前提下，短暫燒煤發電以穩定電費，即使會導致碳排放短暫略升，在出現供應危機時仍屬「理性的應變方案」，希望市民屆時能諒解。

但他強調，並不支持因為煤炭價格更便宜而選擇燒煤發電，而是應為穩定電力供應，才燒煤發電。