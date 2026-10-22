輸入外勞｜近3年輸入7200名外勞保安員　勞工界憂衝擊基層就業

政府2023年9月推行 「補充勞工優化計劃」，保安局指，截至今年9月，共接獲僱主申請輸入17,742名保安員，至今已獲批准的申請可輸入7,275名保安員。根據入境事務處的統計數字，於2026年8月，共有2,736名輸入保安員經優化計劃在港工作。翻查資料，由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」以來至今年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，即7個月間多了1,700宗獲批個案。



勞聯立法會議員林振昇指，早前有人力推算顯示文職人員面臨被AI淘汰的風險，當經濟轉差的時候，保安往往是基層市民的轉職選擇，擔心若外勞配額過度放寬，屆時本地失業工人將「無工可做」。



九龍灣麗晶花園今年4月引入約30名外勞保安，曾引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

(立法會文件截圖)

保安局昨日在回覆立法會大會提出的書面質詢時指，勞工處自2023年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」，截至今年9月，共接獲僱主申請輸入17,742名保安員；而由2024年開始獲批輸入保安員，至今年9月，已獲批准輸入保安員達7,275人，其餘涉及被終止處理的申請（包括僱主撤回申請／未有提供所需資料及申請未能通過初步甄別等）、正在處理中的申請以及未獲全數批准的申請等。

強調會確保本地工人優先就業 嚴格審核每宗輸入勞工申請

外界一直有聲音擔心外勞會「搶飯碗」，被問及當局有何措施保障本地工人優先就業，保安局指，政府一貫確保本地工人優先就業，會嚴格審核每宗輸入勞工申請，僱主須符合規定的本地與輸入勞工人手比例，並必須先進行本地公開招聘，以不低於相類職位的每月中位工資優先聘用合適本地求職者，證明未能聘得本地工人填補空缺，才獲批准輸入勞工。

保安局指，勞工處持續監察經濟和勞工市場情況、有關行業及職位類別的人力供求情況、優化計劃的申請和審批情況等，如個別行業或職位類別，包括保安員需要收緊審批準則，勞工處會把有關行業／運作部門納入第二級審批機制，確保本地工人優先就業。

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

翻查資料，勞工處早前向立法會提交文件透露，由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」以來至今年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，2,000人已抵港。

勞聯立法會議員林振昇。（資料圖片/梁鵬威攝）

林振昇表示，全港共有30多萬人持有保安員許可證，估計當中有10多萬人處於活躍狀態，理論上整體人手供應充裕。不過，他指本地勞工傾向選擇如商場等環境較好的工作地點，部份工作崗位要求通宵工作，則較難請人，但相信只要提高薪酬，仍能吸引本地人應徵。

林振昇又指，早前有人力推算顯示文職人員面臨被AI淘汰的風險，當經濟轉差的時候，保安往往是基層市民的轉職選擇，擔心若外勞配額過度放寬，屆時本地失業工人將「無工可做」。政府將保安B牌放寬至70歲，60歲左右的長者仍有工作能力，在政府提倡「銀髮經濟」下，應優先保障中高齡本地人士就業。

林振昇建議，政府應密切留意失業率，一旦失業情況加劇，應考慮將保安業調整至第二級別，即人手比例收緊至3:1，令公司優先聘用本地人。他又指，政府在為物管服務招標時，應在標書審查中進一步評估其薪酬福利，而非純粹「價低者得」，從而帶動私人市場跟隨，提升其薪金待遇。