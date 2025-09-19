輸入外勞｜孫玉菡：侍應及初級廚師多申請　要動態精準、因時制宜

《施政報告》提出就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）表示，「補充勞工優化計劃」牽涉很多工種，侍應生及初級廚師的申請、批出數目最多，故要「動態精準」、因時制宜，針對市民最關注的工種作針對性的要求。



勞工及福利局局長孫玉菡接受。（梁鵬威攝）

孫玉菡：應對市民關注的工種作針對性要求

孫玉菡稱，香港勞動力自2018年起下跌，目前有三成的熟齡工人及非技術工人是60歲或以上，反映香港勞動人口年紀漸大。 他又稱，香港在經濟轉型期，所有有些行業經營較困難，對市民較為關注的工種，應作針對性要求。他重申，要確保本地工作就業優先，令補充勞工優化計劃做到「動態精準」、因時制宜。

照顧者（夏家朗攝）

照顧者津貼年花4億元

至於《施政報告》提出每年預留5億元的經常開支，推出一系列加強支援措施，包括將已建立的建照顧者數據平台，連接更多政府部門及公營機構，以識別更多缺乏社區支援的高風險護老者。被問及會否考慮降低領取津貼門檻，孫玉菡稱需用數據找出被照顧者，而照顧者津貼每年已花費4億元，政府應要善用資源。