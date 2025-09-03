輸入外勞｜建造商會指業界出現工人「錯配」　倡推動培訓多技傍身

停止輸入外勞近期成為社會熱門議題。香港建造商會今日（3日）指出，現時建築行業1.2萬個輸入外勞名額，用了約8,000個，商會指因新科技及建築方法改變，目前業界工人出現「錯配」情況，如搭金屬棚人手不足、搭竹棚工人則開工不足，又或仍欠燒焊工人、但釘板工人則供過於求。商會指「起樓同起橋起路唔同」，呼籲工人上培訓課程，學多兩三項技能。



建造商會指出，目前私樓每平方呎建築成本要五六千元，業界需思考如何減省成本，其中一個出路是考慮接受中國標準，而非維持目前英國標準，認為同樣達所需要求，好處是可使用成本更低內地建材。



經濟低迷及樓市不振，目前私營建築項目收縮，引起連鎖反應。（倪清江攝）

私營建築項目收縮，則師樓首當其衝。（倪清江攝）

目前樓市不振，私樓項目減少，今年已有至少兩間大建築商結業。香港建造商會指出，下半年情況仍不樂觀，除了新項目減少，另發展商蝕錢賣樓，建造商擔心發展商拖工程費，甚至支付不到，到時追究困難，因發展商都是就每項目成立一間一元註冊公司，建造商無法追討完成項目可得的10%保固金。由於淨利率（Net profit margin）一般不多於5%， 建造商一定蝕本。

商會指，雖然銀行未有催逼提早還貸，但也不會輕易批出新貸款，建造商現金流大受影響，導致出糧延遲，有些建造商需動用內部資源頂住，如股東抵押自己物業借錢。如建造商倒閉，分包商可能收不足全額費用。

香港建造商會指出，公務工程項目今年仍有約1,000億元，但「起樓同起橋起路唔同」，建築工人需要多技傍身才可應付。（倪清江攝 )

商會指今年公營部份如公屋及公務工程項目，總額仍有約1,000億元，算是不錯，但始終與私營不同。私營項目缺少下，首當其衝是則師樓，可能出現人手收縮。

商會指「起樓同起橋起路唔同」，所需工人不同。即使起住宅，私樓及公營房屋對工人的需求也不同，如私樓會聘髹漆工人髹油，公營房屋則需要專人控制髹漆機械人。

香港建造商會指出，公務工程項目今年仍有約1,000億元，但「起樓同起橋起路唔同」，建築工人需要多技傍身才可應付。（倪清江攝 )

對於應否叫停輸入外勞，建造商會指出，現時建築行業1.2萬個輸入外勞名額，用了約三分之二。部份工種仍人手不足，如燒焊工人、搭金屬棚工人等。

商會指出，政府項目愈來愈多規定要轉用金屬棚，但本地師傅過往主要搭竹棚，兩者技術不同；同樣釘板工人供過於求，但業界欠燒焊工人。商會認為目前出現「錯配」現象，單是停止輸入外勞，也未必可令失業地盤工人就業。

本港建造工種有百項，香港建造學院提供培訓課程予有興趣人士修讀，可獲資助三分二費用，數十小時課程約需自付4,000元。商會指局部資助是為免出現「職業學生」，不過確有些人礙於學費而不報讀，影響轉工，這問題要思考如何處理。

商會促建築工人需要多學兩三種技能傍身，以應付轉變。

大廈搭有竹棚。（資料圖片／黃偉民攝）

另外商會提到，一直與政府及建造業議會就工人工時的情況保持溝通。目前本地工人在遵守既定工時（即朝八晚六）的自律性普遍較低，其中部分工種如釘板、紮鐵等自律情況較好，而泥水、裝修等工種的表現則未如理想。

商會稱理解單靠工人自律難以有效管理工時，而這行辛苦，要做足10小時「不人道」，故建議承建商及業主先積極改善工作環境，共同訂立一套獲業界共識的工時標準，並同時改善工作設備及環境，如冷氣背心、放製冰機、沖涼設備，冷氣背心每件約300元，十分寧靜。

新式的冷氣背心已十分寧靜。（倪清江攝）

商會認為除輸入勞工外，鼓勵企業積極應用創新科技，例如智能機械人技術，提升生產力，預計在兩至三年後，科技應用將達至一定程度，屆時部分表現未如理想的工人或會被取代。現職工人需適應新的工作模式，與機械人協作，結合人力與科技提升整體生產力。重複性高、厭惡性或勞動強度大的工序（如搬運）將逐步由機械人接手，而靈活性高或技術要求較高的崗位則仍需倚賴人力。

目前建造業工人平均年齡偏高，約2,000人年過70歲，屬掌專門技能。技術工人呈現年齡斷層，年輕入行者不足。引入科技既能提升工作趣味性，亦有助吸引新人入行，改善行業形象，為建造業帶來長遠發展動力。

港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，疑使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

近期港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，疑使用非合約指定品牌的內地製造材料。建造商會批評害群之馬，表明絕對零容忍；不過同時提出，社會應討論是否要維持英國標準，抑或可接納中國標準，以質責達標為依歸。

商會舉例指，港鐵站過往使用意大利地磚，運輸需時致成本高，還要提早三個月至半年落單，而轉用國產地磚，只需提早兩星期落單，也較便宜，質素標準相同，最終有助降低成本。