美容師賣兩女去緬甸KK園區　官斥被告歹毒及泯滅人性　判囚4年

美容師涉誘兩名年輕女子到泰國後，把她們轉賣到緬甸的KK園區詐騙基地，兩女事主家人最終要各需逾20至30萬港元，才把二人贖回。美容師早前承認一項欺詐罪（DCCC692/2025)，案件今（27日）在區域法院判刑。



法官謝沈智慧判刑時指，被告完全沒有理會兩名事主的人身安全，行為歹毒及泯滅人性。本案除了被告認罪外，沒有任何減刑因素，判囚4年。



女被告潘心怡（33歲，美容師）承認1項欺詐罪，指她於2024年11月某日至2025年1月11日期間，在香港，連同其他身份不詳的人，藉作欺騙，並意圖詐騙誘使彭姓及廖姓女子，在2024年12月27日至28日離港外遊，導致她能從中獲益，或導致二人蒙受不利。

女被告潘心怡早前已承認一項欺詐罪。

警方在行動中檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

其中一名女事主當時正失業

案發時24歲姓彭和21歲姓廖的女事主，在2024年11月下旬獲被告邀請到加拿大和日本免費旅行，彭當時失業，廖則任兼職模特兒，彭認識被告一年多，廖只認識被告一個月，人均主表示有興趣，但被告無講實出發日期。同年12月27日，被告通知兩人當晚上9時往泰國，翌日晚回港，又指她們到泰國後需要幫忙運送現金泰銖，以換取報酬，廖拒絕，但被告和彭遊說她繼續參與。

兩女到泰後被輾轉賣至緬甸

被告本稱會與兩人坐機出法，惟她在上機前卻稱不會同行，又要彭刪除她們之間的所有對話紀錄，廖因為遲到而未有刪除，彭與廖到曼谷被人接走。她們翌日早上在車上醒來，發現正被送去清邁，並有5名持木棍及刀的男子沒收她們的財物，包括護照及電話，然後被押上船過河，交給6名穿軍服及持槍男子，經數次換車後，二人獲告知已被「賣」至緬甸。

家人付贖金後准離開園區

兩事主事後獲告知已被人以2.7萬美金賣到園區，她們須從事詐騙工作，要做到50萬美金業績，或交到同額贖金才能離開。二人遂在園區內學習騙術，目標為富裕海外華人。2025年1月，「老闆」表示稱有人在找她倆，並稱若二人能付2.8萬元美金便可離開。其後，彭家支支付110 萬泰銖(約25.8萬港元)及10萬元人民幣，廖家則付了約21.2萬港元。兩人在2025年1月8日獲准取回個人物品，同月11日返港。