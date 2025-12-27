醫衞局擬把用醫健通列基層醫療名冊要求　促中醫與其他醫護員合作

香港首間中醫醫院已於本月投入運作，中醫醫院行政總監卞兆祥今日（27日）在電視新聞節目透露，中醫醫院政府資助全科門診2月預約已滿，因應情况已增3成籌額，政府資助分科門診籌額亦已增加。醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪表示，當局正考慮逐步把使用醫健通列為加入基層醫療名冊的要求，以推動中醫與其他醫護人員的合作。



香港首間中醫醫院已於本月投入運作。（資料圖片／林遠航攝）

全科門診2月預約已滿 因應情況增3成籌額

香港首間中醫醫院已於本月投入運作，政府上周亦發布《中醫藥發展藍圖》，中醫醫院行政總監卞兆祥今日（27日）在有線新聞節目《有理有得傾》透露中醫醫院政府資助全科門診2月預約已滿，院方因應情况已增3成籌額，政府資助分科門診籌額亦已增加，望能應付病人需求。醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪表示，當局正考慮逐步把使用醫健通列為加入基層醫療名冊的要求，以推動中醫與其他醫護人員的合作，但目前首要的是支援中醫師使用醫健通。

中醫醫院行政總監卞兆祥透露，中醫醫院政府資助全科門診2月預約已滿，院方因應情况已增3成籌額（資料圖片／梁鵬威攝）

分科專病預約接近滿額 需求最多為痛症、失眠及中風復康

卞兆祥提到，目前分科專病預約已接近滿額，目前需求最多的是痛症、失眠、及中風復康。卞又說目前中醫醫院已有使用醫健通協助診斷，因醫健通存有病人的檢查、診斷和藥物資料，能協助中醫師的臨牀診治，他舉例稱糖尿病人的血糖指數、驗眼驗腎等數據，對中醫師開藥治療相當有幫助。鍾志豪在同一節目補充道，中醫師可透過醫健通得悉病人目前正在服用什麼西藥，待開藥時便可避開與該項西藥不兼容的中藥。

醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪表示，醫衛局將逐步把使用醫健通列為加入基層醫療名冊的要求，以推廣中醫使用醫健通。（資料圖片／醫務衞生局Fb圖片）

全港僅9％中醫使用醫健通 當局擬推廣中醫使用醫健通

鍾志豪提到現時全港有約1萬位中醫師，當中只有9%有使用醫健通，當局已通過中醫藥發展基金支援中醫師，如培訓、直接資助購買電子設備、及透過資助計劃替中醫師把現有的電子病歷系統接駁至醫健通。鍾引述數據稱，今年有逾4,700名中醫師接受醫療券，總額超過12億元，認為醫療券對中醫師來說，是加入基層醫療名冊的一大誘因，因此當局將逐步把使用醫健通列為加入基層醫療名冊的要求，以推廣中醫使用醫健通，以及推動中醫與在基層醫療中其他醫護人員的合作。

鍾志豪提到現時全港有約1萬個中醫，當中只有9%有使用醫健通。（資料圖片／醫健通網頁截圖）

中醫醫院12種分科專病大機會被納入「優勢病種清單」

《中醫藥發展藍圖》提出制定「優勢病種清單」，鍾志豪指出現時中醫醫院12種分科專病很大機會被納入清單，鍾認為該等專病印證中醫療效確有所長，亦有很多研究證據證明其效和安全性。他續以內科的腫瘤復康和舒緩、外科的皮膚病婦科的不孕等不同分科為例，指中醫在治療某些專病都佔有優勢。鍾志豪表示，未來將繼續與如廣東省中醫院等內地不同單位交流合作，亦會參考內地經驗，長遠來說亦冀向德國、澳洲等地輸出香港中醫的服務模式。

至於清單的實際推行，以及會否陸續增加專病病種數目，鍾志豪稱局方會視乎不同分科和層級，如日間住院或門診逐步推動服務，再引伸至基層醫療。當局稱將不斷檢視清單並逐步擴大，鍾冀基層醫療可於3至6年內有較全面的清單。