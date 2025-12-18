中醫藥發展藍圖提5方向　加強中醫藥基層醫療角色　要助力走出去

港府今日（18日）公布首份《中醫藥發展藍圖》，從五大方向包括中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承中醫藥文化，及推動中醫藥走向全世界，制定20個行動。當中包括改善中醫臨床服務，制定臨床指引、推動中西醫合作、加強中醫藥在基層醫療的角色等。另外，當局將設立中醫中藥發展督導委員會，由醫衞局局長擔任主席，促進跨部門協助。



港府12月18日公布首份《中醫藥發展藍圖》，從五大方向包括中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承中醫藥文化，及推動中醫藥走向全世界，制定20個行動。（林子慰攝）

《藍圖》提出八大目標、二十個行動，其中一個目標是改善中醫臨床服務，包括確立中醫藥服務於醫療系統的定位，提升服務質素及臨床效益，透過科技賦能中醫藥服務升級。當局期望建立跨專業服務體系，深化中醫藥服務跨專業協作機制，融入醫療系統與跨機構協作，加強中醫藥在基層醫療的角色。

《藍圖》提出要引領中醫專業發展，提升中醫專業能力標準，建設更全面中醫人才培養體系，又指要助力中醫藥「走出去」，在全球推廣香港中醫藥服務模式及國際合作，促進中藥標準及檢測技術國際應用。