新華富邨第一期料2034年落成入伙　保育活化現有商場與「榕樹頭」

1967年落成、1968年入伙的華富邨，位於港島南區，依山而建，是香港首個以「市鎮」概念規劃和設計的屋邨，其重建計劃正分階段進行。據南區區議會文件，房委會預計新華富邨第一期可提早六年於2034年落成，第一期地盤範圍包括華安樓、華樂樓及華富（一）商場，面積約1.5公頃。



文件又指，重建會以「再建華富」為設計主題，華富邨東面門庭會成為新華富邨的大門，並會保育活化現有的華富（一）商場與「榕樹頭」，成為新華富邨的社區文化廣場，提供社福設施，戶外庭院，有蓋公共空間及華富歷史資料館等。



據南區區議會文件，新華富邨第一期會以「再建華富」為設計主題，華富邨東面門庭會成為新華富邨的大門，並會保育活化現有的華富（一）商場與「榕樹頭」。（資料圖片）

政府2024年12月提出採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島線（西段），替代原有重型鐵路方案。原於華安樓及華樂樓預留作重鐵方案施工的土地因而可提早六年釋放，新華富邨第一期因而可提早六年於2034年落成並入伙。

由於華富北邨將於2026年年底完工，華安樓及華樂樓的居民將陸續遷入華富北邨，華安樓及華樂樓預計可於2027年第三季清空，屆時可展開清拆工程，並興建新華富邨第一期。

據南區區議會文件，房委會稱新華富邨的整體規劃會於2028年上半年大致完成，但因新華富邨第一期預計可提早六年於2034年落成，故先行擬訂第一期的發展方案，提早諮詢南區區議會及儘快推展第一期發展。

保育活化華富（一）商場與「榕樹頭」

文件又提到，新華富邨第一期地盤範圍包括現有的華安樓、華樂樓及華富（一）商場，面積約1.5公頃，會以「再建華富」為設計主題，華富邨東面門庭會成為新華富邨的大門；並會保育活化現有的華富（一）商場與「榕樹頭」，成為新華富邨的社區文化廣場，提供社福設施，戶外庭院，有蓋公共空間及華富歷史資料館等。

新華富邨第一期擬建的三座住宅大樓連同活化後的華富（一）商場，將提供約1760單位及社福設施。

華富邨坐擁無敵大海景，素有「平民豪宅」之稱。（資料圖片）