華富邨「神像山」遭清場移走數千神像　工人指要進行斜坡鞏固工程

在景色幽靜的華富邨瀑布灣，狹窄的斜坡之上放有數千以計的各式神像，包括十字架、耶穌像、泰國四面佛等，多年來成為一個隱世景點，亦曾是港產片《智齒》的拍攝取景地。不過，這片風景日後恐不復存在，有網民今（6日）在社交平台表示，該處的神像正在清拆當中，又引述工友指該處要進行「斜坡鞏固」工程，估計神像已清理得「七七八八」。該處貼有來自康文署的通告，要求周一（4日）前移走物品，否則會於未有另行通知的情況下安排清理，《香港01》正向署方查詢。



華富邨瀑布灣「神像山」有約8,000尊神像。（資料圖片/鄭子峰攝）

黃伯指，這裏甚麼神像都有，自己也甚麼教都信，彷似迷信之語，卻見到他對宗教導人向善，行善積德的信念。（資料圖片/鄭子峰攝）

位於香港仔華富邨瀑布灣公園的「神像山」，因在沿着梯級旁的斜坡上，放有數以千計的各式神像而聞名，被喻為另類隱世景點。不過，有網民今日（6日）在社交平台Threads發文，指該處的「神像山」正在清拆中，又引述現場工友指該處要進行「斜坡鞏固」 工程，於當局以膠帶圍封範圍內的神像會全部清除，相信現時神像已清理得「七七八八」。該名網名又指，留意到於半個月前，該處經已圍封，惟「無諗過真係將所有神像連根拔起」。

有網文在社交平台發文，指華富邨「神像山」正在清拆當中。（Threads@brian12160）

有網文在社交平台發文，指華富邨「神像山」正在清拆當中。（Threads@brian12160）

有網民在社交平台發文，指華富邨「神像山」正在清拆當中。（Threads@brian12160）

根據該網民拍攝的照片，可見數名工人在斜坡上移走大量神像，分別用多個膠箱和麻包袋載起，堆放在瀑布灣公園一旁地上。另根據網民拍攝到康文署貼出的通告，原來署方早於4月21日已發出通知，引用《遊樂場地規例》，限令於本月4日前將該些神像移走，否則康文署會安排清理而不作另行通知。但通告上未有提及有關斜坡工程。

華富邨「神像山」貼有來自康文署的通告，提醒要在5月4日前將相關物品移走。（Threads@brian12160）

據拍攝者引述現場工程人員所指，該些神像若已有損毀和不完整，應會直接被棄置送往堆填區，其餘比較完整的神像，則會被暫存，讓有興趣的街坊取走。不過，拍攝者稱「現場其實無任何明確分類」，亦無貼告示通知街坊可以取走，只用膠箱和麻包袋載着神像，暫存於公園範圍。

有關「神像山」有可能被「滅山」的消息傳開後，引來一些網民留言，有人質疑該處土地是否被非法佔用；有人指「有好多熱心市民投訴」。

《香港01》曾於2016年到訪「神像山」，當時該處已有8,000尊神像坐鎮，當年85歲的場地「管理員」黃伯每天早上6時至8時便會現身，風雨不改地焚香、拜祭及打掃。黃伯指，神像全由附近的居民送來，後來這裹變得有名氣，更有人遠道而來，送出不要的神像。他當時自稱什麼宗教都會信，只因心存敬畏，亦同意宗教導人向善的理念。