華富邨「神像山」清場　康文署稱被移除物暫存待領　不會即時棄置

華富邨瀑布灣斜坡上放有數以千計的各式神像，至近日該些神像已因康文署「斜坡鞏固」工程陸續被移走。康文署今日（8日）指，斜坡維修及鞏固工程將於五月中旬至六月初進行，為配合工程進行，需移除位於相關斜坡上的物品。署方又指，移除的物品，不會即時棄置，而會暫存於辦事處待為認領。



華富邨瀑布灣「神像山」有約8,000尊神像。（資料圖片/鄭子峰攝）

1公園落成前已有神像擺放 康文署：近月部份山坡破損有安全隱患

康文署表示，「神像山」位於瀑布灣公園近華美樓對出沿海一帶的斜坡上，該公園由康文署管轄。根據資料，早於1975年公園落成前，該處已有神像擺放。署方續指，近月部份山坡因日久失修，出現破損及裂痕和安全隱患，遂聯絡工程部門安排維修工程。

華富邨「神像山」貼有來自康文署的通告，提醒要在5月4日前將相關物品移走。（brian12160@Threads）

有網民在社交平台發文，指華富邨「神像山」正在清拆當中。（brian12160@Threads）

康文署：移除安排根據相關程序進行

康文署又指，斜坡維修及鞏固工程將於五月中旬至六月初進行，為配合工程進行，需要移除位於相關斜坡上的物品。署方強調，移除安排將根據相關程序進行，包括在施工前在公園當眼位置張貼告示，讓物主有足夠時間在限期前取回物品，以及說明領回物品的安排。移除的物品，不會即時棄置，而會暫存於辦事處待為認領。