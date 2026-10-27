華富邨重建｜趙式浩倡南港島線西段恢復重鐵　上蓋建物業補貼成本

政府近年因應地勢及成本效益，將南港島線（西段）由重鐵改為智慧綠色集運系統，惟相關規劃在地區上引起關注。隨着華富邨重建計劃推進，南區區議員趙式浩引述碧瑤灣一帶街坊及地區人士意見指，居民憂慮項目改用綠色集運後，其運輸能力難以應付港島西南部的龐大出行需求，同時亦關注高架路段對環境與噪音帶來的影響，期望當局重新審視重鐵方案，並建議透過華富邨第三期發展私樓及商業設施，以「鐵路加物業」模式來補貼重鐵開支。



華富邨1967年起入伙，設計十分古舊。（資料圖片／廖雁雄攝）

翻查資料，路政署與港鐵今年3月曾向南區區議會提交南港島線（西段）初步走線，擬由港島線香港大學站接駁至南區黃竹坑站，途經瑪麗醫院、數碼港、華富、華貴、田灣及香港仔共6個新站。然而，政府先前曾指出，由於沿線地勢起伏、重鐵爬升能力有限，若採用重鐵方案的成本效益並不理想，故改以造價較低且採用膠轆、能減低噪音及佔路面積的綠色集運系統。房委會當時亦曾公布，釋放重鐵方案預留土地後，華富邨第三期的租戶可提早約6年遷出。

而根據房屋局向南區區議會提交的文件，港鐵公司正規劃南港島線（西段），於薄扶林南設華貴及華富2個架空車站，目標於2034年或之前開通。

路政署與港鐵今年3月曾向南區區議會提交南港島線（西段）初步走線，擬由港島線香港大學站接駁至南區黃竹坑站，途經瑪麗醫院、數碼港、華富、華貴、田灣及香港仔共6個新站。（南區區議會文件截圖）

不過，趙式浩指，碧瑤灣部份居民憂慮工程對綠化環境及噪音造成的滋擾，加上華富邨、華貴邨、田灣、數碼港，以至港大一帶人口密集，更涵蓋瑪麗醫院擴建支援等醫療配套，輕軌的承載量有限，恐難以容納龐大客流，形容現時方案是勞民傷財。趙式浩透露，碧瑤灣居民將於11月3日就項目舉行居民諮詢會，屆時港鐵代表亦會出席聽取意見。

趙式浩又認為，現時的經濟環境與多年前討論時已有明顯轉變，而華富邨分三期重建，涉及約9,200個單位，其中第三期涉及華景樓及華翠樓。由於第一及第二期已足以容納超過九成居民，他建議政府不妨調整思路，將華富邨第三期的優質臨海地段打造成私樓及商場等上蓋物業，透過推行「鐵路加物業」模式賺取龐大地價及租金收益，藉此補貼重鐵的龐大建築成本。

南區區議員趙式浩。（資料圖片／梁鵬威攝）

他估計，華富邨第三期及相關地段的土地價值起碼高達180億至200億元以上，若連同長遠的物業銷售及商業租金回報計算，潛在收益更為可觀。

趙式浩認為，這樣亦可解決政府因財政問題而改用輕鐵或綠色集運系統的困局。他表示，與其將這幅珍貴的海景土地全數興建公屋，倒不如將公屋資源留待北部都會區等地方，既能確保鐵路財務可行性，亦能長遠切合香港整體經濟效益。