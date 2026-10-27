藍田站起火｜港鐵被罰錢推車費優惠料半價　揭絕緣膠失效電纜過熱

港鐵藍田站本月連續兩日起火事故。運輸及物流局和港鐵今日（27日）向立法會提交文件，交代初步調查發現涉及絕緣膠失效導致短路，以及電纜過熱冒煙問題。兩宗事故均在繁忙時間令列車服務延誤，港鐵須按機制罰款，在繁忙時間提供額外車費回贈的「特別車費日」。參照上周六（24日）的「特別車費日」，料新一輪車費優惠達半價。



港鐵藍田站連續兩日在繁忙時間兩度發生事故。（資料圖片）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

藍田站兩宗起火 涉絕緣膠失效、電纜過熱

10月13日傍晚下班繁忙時間，港鐵觀塘綫藍田站路軌突然起火。初步調查發現近藍田站道岔轉轍器組件間的一件絕緣膠失效，令列車牽引回路與車站接地之間導電，引致短路，產生高電流、火花及起火。

2026年10月13日，港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間格子標貼）。（資料圖片／梁偉權攝）

10月14日藍田站機房有電線過熱冒煙，初步調查發現，涉事電機房內一個接地匯流排的接駁位置耗損，長時間及高電流通過時加重負荷，令耗損加快，加上本身相關匯流排接駁在高負荷情況下有局限。因此，電流未有完全經原定路徑流向接地網，而改經其他接地路徑流走。持續的較大電流令相關電纜接地部件過熱及冒煙。

2026年10月14日，警員及港鐵工程人員到藍田站。（資料圖片／馬耀文攝）

港鐵被罰錢推車費優惠 「特別車費日」料半價

兩宗藍田站起火事故，港鐵被罰錢。根據現行「服務表現回贈」機制，服務延誤31分鐘或以上，須透過票價優惠回饋乘客。兩宗事故均在繁忙時間影響列車服務，港鐵須按機制在繁忙時間提供車費優惠補償乘客。

相關罰款會撥入「服務表現回贈」帳戶。根據現行機制，當帳戶每累積滿2,500萬元，港鐵會在特定周末安排一天「特別車費日」。最近一次「特別車費日」在10月24日舉行，當日提供半價車費優惠。