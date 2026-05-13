區議員施駿興涉非法性交　被指靠近事主合照並舔臉　施即稱無掂到

元朗區議員施駿興涉於16年前非禮小六女生X，並在兩年後涉與X非法性交案續審，施今（13日）接受控方盤問，控方就施與女童當年的數張合照提出質問，指明明有空間，二人卻靠得非常近，施更曾伸脷舔女童臉頰。施即回應稱：「有伸脷，但無掂到X塊臉。」控方又指，施辯稱因X主動吻他，於是他們順理成章成為情侶，施稱不完全是，施並否認有主動向X提及與前度的性關係，強調是X先問他才提起。



被告施駿興（被起訴時37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興否認非禮及非法性交，在區域法院受審。(陳蓉攝)

控方質疑施早已對X感興趣

控方指施自辯時稱，對X有印象，因她特別囂張，又稱當時無意與X發展，亦沒有興趣與她做朋友。但控方指，早於2008年9月，即X聲稱首次非禮事件前兩個月，施已主動與X攀談，並索取聯絡方式，更主動買X喜歡的飲品給她，直指施早已對X感興趣，施否認說法。

指施有接X放學及帶她到公園並吻其臉

控方續指，施到學校接X放學，並帶她到高山道公園，又叫X坐在其大腿，一手攬住X，一手摸胸，亦親吻X的臉。施其後又用電腦的自拍功能與X拍照，又與X一起乘巴士回家，並在樓下親吻她，施否認。

施認拍照有伸脷但無掂到X的臉

控方亦就施與X的合照提出質疑，指在合照中，兩人的左右均有空間，但施仍把頭靠在X的肩膀頭，施否認及指這是前後陰影。控方引另一照片，指施和X面貼面拍照，施卻指因屏幕呈方形，故看起來像沒有多餘空間。控方續指，有一張照片顯示施曾伸脷舔X的臉，施即指：「有伸脷，但無掂到X塊臉。」

質疑施早在2008年已對X感興趣

控方指出，早在2008年，即X仍讀小六時，施已對X感興趣。後來二人重遇後，他想與X再續前緣。事實上，X被施帶到高山公園時，已刻意和施保持距離，施否認。

質疑施主動提出與X一起

控方續指，施指因X主動親吻，令他們順理成章成情侶，施稱不完全是。控方反指，施確曾對X說：「之前咁耐無見你，以為你好憎我，以為呢世都見你唔到，估唔到重遇返，不如我哋一齊啦！」指施主動提出與X一起，施否認說法。

施稱因X問起才提及與前度的性關係

控方又指，施曾與X分享與前度有過性行為，施確認有說，但稱是X先問：「有無試過搞嘢？」他才如實相告，但不記得有否提及其前度也是把第一次給了他，他又否認曾如向X說，情侶之間有性行為很正常。施又稱，他在2011年3月14日與X以情侶方式相處，他會劃定界線，如不會與她發生性行為，但沒有刻意向X說明。

案件明續。

案件編號：DCCC907/2024