山頂光影匯｜優化方案下月諮詢區會　區議員陳建強：對批評有同感

旅遊事務專員陳慧欣今日（27日）聯同旅遊發展局代表與十多位中西區區議會的議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。有出席的中西區區議員陳建強指，旅遊事務專員和議員實地視察後也對社會意見有同感，認為可做得更美觀，又透露政府明日（28日）將推出一份關於項目的新指引。



文化體育及旅遊局則指，會結合今次視察收集的意見，進一步改善方案，並在11月12日的中西區區議會會議上，就方案諮詢議員意見。



旅遊事務專員陳慧欣今日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅遊事務專員陳慧欣今日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅遊事務專員陳慧欣今日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置。項目原定連同配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。

不過，有市民接受電台節目訪問時，批評燈光裝置設施礙眼，又質疑路徑多棵樹木被紮固燈飾影響樹木生長，亦有違以往在山頂舉辦活動時，不准綁紮物品在樹上的做法。他強調，山頂開闢路徑已佔用自然空間，不應再加設過多燈光，形容項目破壞山頂應有的寧靜與原生態氛圍。

有網民形容山頂行山步道上的燈飾裝置如「水晶皮蝦餃」，反問「真心靚咩」。（圖片來源：Joe Lam @西環變幻時Facebook群組)

文體旅局：將進一步改善方案

文化體育及旅遊局在社交媒體撰文，指旅發局代表沿途向區議員介紹了項目的理念及各項安排。除了介紹因應附近居民意見及周邊環境而作出的改善措施外，亦就議員關注的事項，即場交流可進一步調整的安排。局方希望透過實地視察及溝通，令項目更切合地區實際情況。

局方指，旅發局在設計及推展光影匯項目時，一直非常重視保護自然環境，尤其是保護樹木。團隊在工程期間，從來沒移除或修剪任何樹木。就燈具的裝置方式，包括選擇掛燈的樹木及安裝方法，團隊一直有諮詢相關部門同註冊樹藝師意見。註冊樹藝師亦會定期監察，確保樹木得到適當保護。

文體旅局指會結合今次視察收集的意見，進一步改善方案，並在11月12日的中西區區議會會議上，就方案諮詢議員意見。局方表示會繼續細心聆聽各方意見，務求在提升旅遊體驗的同時，盡量減低對周邊環境及居民的影響。

中西區區議員陳建強。（資料圖片／倪清江攝）

陳建強：政府明推新指引

今日有到場視察的中西區區議員陳建強指，項目暫時因應社會聲音煞停，旅遊事務專員和議員實地視察後也對社會意見有同感，認為工程中的遮掩工作做得不好，令人感覺很亂。不過，他強調項目的出發點值得支持，因為也是希望香港有多些景點。

他表示項目將有「新嘅方向」，政府明日將推出一份關於項目的新指引，區議員們下周一晚亦會在夜間再到場視察。