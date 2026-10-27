蔡天鳳案｜警員披露進入龍尾村單位情況　浴室桶內有人體組織漂浮

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）今（27日）在高等法院續審，其中一名率先進入龍尾村單位的警員作供，並提及他們在單位的發現。



警員陳偉雄稱，他們破門進入單位時，初時未覺異樣，但逐步開始見到有面罩、帆布和電鋸等，已開始起疑，至他們進入浴室，見到掛著兩件深藍色雨褸和黑色面罩，又在浴室一個長方形桶內，見到有些人體組織和脂肪在桶的表面漂浮，繼而在廚房見有盛在橙色液體的湯煲，及在雪櫃內發現兩條人腳等。警員稱他們當時相信該單位可能是兇案現場。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

警員供稱，他們因懷疑蔡天鳳的車曾到龍尾村，警員到該村調查，並發現疑為涉案單位的窗戶都被遮蓋。（梁偉權攝）

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜出大量證物。（梁偉權攝）

蔡天鳳疑遭謀殺後被肢解。（網上圖片)

三名被告

接報蔡的車曾到龍尾村而上門調查

警員陳偉雄稱，他在2023年2月24日收到指示，曾接載蔡天鳳的7人車曾在大埔龍尾村出現，他相信單位曾收藏死者，遂與隊員前往龍尾村單位調查。陳指，他們抵達之際，見門口停泊了另一輛私家車，單位大門被鎖上，警方需要破門而入。單位的每扇窗都被遮蔽，令人無法從外面望到屋內。

膠箱內的砧板有肉和內臟

陳稱，他進入後留意到客廳有1張餐桌，沙發和雪櫃。陳繼而破門入房。陳稱第一間房的地上，有一個透明膠箱，膠箱被一個藍色帳蓬遮蓋，隱約可見箱裏面放有砧板，砧板表面和膠箱內：「都有啲肉同內臟。」此外，屋的窗都被封上，膠箱前方有把電鋸：「地下至牆身都有藍白間條(帆)布。」

陳指客廳地上有個黑色膠袋，裡面的一個粉紅色手袋的手抽爛了，上有血跡。梳化前有2對藍色拖鞋；第2間房裏有2種繩子，分別是尼龍繩和麻繩。

見黑色面罩及很多布開始起疑

陳稱初步階段未察覺有可疑，直至他見到黑色面罩，以及很多帆布，他開始覺得不尋常。陳說：「正常一個住宅唔會有面罩、唔會有咁多布……」陳憶述，單位內有一股很濃烈的香精味，他補充：「應該係洗手間嗰啲香精味。」

長方形桶有人體組織等物質漂浮

陳續指，他在浴室發現廁所牆邊掛了2件深藍色雨褸，旁邊放了黑色面罩；淋浴間有個長方形桶。陳說，他見到桶內有些人體組織和脂肪在桶的表面漂浮。

湯煲有橙色液體 雪櫃內有兩條人腳

陳隨後進入廚房，見到有一大一小的銀色湯煲放在煮食爐上，其中1個煲蓋是透明的，陳隱約見到有些橙色的液體；另一個煲則沒開蓋。陳再打開雪櫃，見到有2個袋黑色垃圾袋，每個袋內有一條人體腳部殘肢。陳隨即通報並要求封鎖現場，因為他懷疑單位是謀殺案現場。

浴室有骨浸在水中

陳庭上翻閲照片冊，確認他或同袍撿獲過的物品，包括球頭鎚、2卷膠紙、索帶和保鮮紙等。陳另提到，他在浴室找到另一把電鋸，並見到有些骨浸在水中。

銀色煲交化驗所同事檢驗

控方問，廚房2個銀色煲警方在現場檢查，還是之後帶回去檢查？陳說有化驗所的同事在煲邊撿取血液樣本，煲內的物品則送到殮房讓法醫檢驗，因為他相信裏面有人體殘肢。陳又指，警方當時認為不適合在現場檢驗湯煲的物品，擔心會破壞證據。

警員稱他們進入單位後逐步發現不尋常。（梁偉權攝）

當日有50名警員入村 5名警員入涉案單位

陳在代表鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問時指，他們到龍尾村單位當日，有逾50名警員到該村，進入涉案單位則只有5名警員，其中陳負責搜查。辯方問陳如何搜查，陳稱他指進入單位後，先目測有多少房間，再觀察大廳的情況，見到有沙發、餐桌和雪櫃，並在客廳地下左方發現一些物品。他之後前往大房，但發現該房鎖上，其同事遂使用破門入該大房，之後再到細房、廁所和廚房。最後，他到雪櫃並發現腳部殘肢。 辯方指，陳不會預期在龍尾村涉案單位內找到所供稱的物品，陳同意。

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