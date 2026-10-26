蔡天鳳案｜朋友指鄺港智似富有坐勞斯萊斯　交新女友後要搬曾求助

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今(26日）在高等法院續審，控方讀出鄺港智一名朋友的供詞。



朋友伍登浩在供詞透露，他在內地一個聚會認識鄺港智，二人並曾合作投資內地房地產，並曾獲利。他印象中覺鄺頗為富有，有司機接送兼坐勞斯萊斯，亦會戴名錶。他指約在2022年6月，鄺在內地有女友後，蔡指鄺不照顧孩子，鄺曾致電他稱要搬離現有住所向他求助，伍亦曾到鄺的住所幫他收拾。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

證人伍登浩在供詞指，鄺港智在內地認識新女友後，曾被蔡天鳳指未有照顧子女。(資料圖片)

伍登浩在稱透露，他知蔡天鳳是鄺港智的前妻。(網上圖片)

伍曾與鄺港智合作投資內地房地產

控方庭上讀出鄺港智友人伍登浩的書面口供，伍在口供稱他約於2020年9月，在內地廣州一個朋友聚會中，認識鄺港智。他與鄺於2021年3月曾合作投資內地房地產，伍出資500萬人民幣，鄺則透過公司出資350萬元人民幣，即合共850萬元人民幣。該投資有10%盈利，伍把鄺出資的本金和盈利轉至鄺的公司。

鄺有司機接送坐勞斯萊斯和凌志

伍又指，事後知悉鄺已離婚，其前妻為蔡天鳳，兩人育有一子一女，但伍未見過蔡。此外，伍指鄺港智在內地看似富有，有司機接送，而且有勞斯萊斯、凌志七人車和多隻名錶。鄺當時使用的微信付款和支付寶帳戶，名稱有「鳳」和「天鳳」等字眼。

蔡指鄺港智有女友不照顧孩子

伍續指，鄺港智約於2022年6月告知他，蔡天鳳指鄺港智在內地有女友，不照顧子女，鄺因此需執拾行李返港，伍指鄺曾致電伍求助，伍遂前往鄺的住所，助鄺收拾行李。

鄺稱車輛需維修 向伍借車

伍又稱，鄺港智約於2023年1月底向他稱其車輛需要維修，向伍借車以接送子女放學，伍遂把兄長伍登輝的聯絡方法告知鄺，其後有人到伍兄長家取車。他又指，在港曾兩次見過鄺，分別為2023年的1月底和2月中，但他不記得兩人之間對話內容。

學校曾致電蔡3次均無人接聽

蔡天鳳女兒X所讀學校的高級行政主任許少虹供稱，學校在2023年2月21日，即蔡失蹤當日，X於下午3時放學，但至3時15分仍未有人接X放學，許遂致電X的母親蔡天鳳，惟第一次致電時，電話響了三次都無人接聽，之後斷線。許繼而再致電蔡，該次電話響了一次，之後被掛斷。她在3時20分第三次致電蔡，該次則未能打通。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)，圖右為李的長子鄺港傑。(網上圖片)

曾致電李 發現其電話通話中

由於X稱其祖母也曾來接她，許遂致電X的祖母(即李瑞香)，但李的電話在通話中，她遂把X帶到接待處。

該學校文員楊慧稱，X到接待處後，楊曾致電蔡及X的祖母。至3時40分，學校收到X祖母李瑞香的電話，李稱正身處觀塘，因交通擠塞，她要30分鐘後才到達學校。李最終在4時10分到達學校接走X。

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錶行職員