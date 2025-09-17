施政報告2025｜數碼平台工人如外賣員　立法完善工傷補償機制

外賣及地盤行業不時傳出工傷等問題，行政長官李家超在今（17日）發表任內第四份《施政報告》，就外賣及送貨等數碼平台行業盛行，提出會立法完善平台工作者工傷補償機制。在應對建造業致命工業意外方面，他指，勞工處會善用創新科技與AI，包括使用小型無人機等加強巡查及蒐證能力，亦會支持業界研發提升職安健科技產品。



(資料圖片)

李家超表示，外賣及送貨等數碼平台行業盛行，在便利市民的同時也創造工作機會，政府會立法完善平台工作者工傷補償機制，並繼續善用「數碼平台行業三方小組」就持份者關注的議題進行協商。

消息人士表示，以往外賣及送貨平台的工作者屬於自僱或僱員備受爭議，政府參考過其他地區，大部份均規定並非僱員。消息人士表示初步構思平台工作者要滿足一定條件才獲納入補償機制，以外賣行業為例，工作者需要在平台登記成外賣人員手、由平台演算法分發訂單、由平台計算收入。

日後有其他行業新興數碼平台 修訂附表擴適用範圍

消息人士表示，平台工作者工傷補償與一般僱員相約，預計明年提出立法建議，「希望今屆政府內搞掂」。如日後有外賣及送貨以外的新興數碼平台，可以透過修訂附表以擴展範圍。至於會否適用於網約車平台，消息人士表示需視乎網約車規管主體法例的立法進度及內容。

另外，2024年建造業致命工業意外較2023年下降30%，勞工處會持續加強巡查執法、宣傳推廣及教育培訓等，深化職安健文化，降低意外機會；亦會善用創新科技與AI，包括使用小型無人機等加強巡查及蒐證能力，亦會支持業界研發提升職安健科技產品。