蔡天鳳案｜龍尾村單位一廳兩房平面圖曝光　警逐房披露殘肢位置

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）今（27日）在高等法院續審，負責調查的警員陳偉雄作供時，亦披露了由警方繪製該單位的平面草圖。



根據警員陳偉雄作供時控方所出示的單位平面圖，該單位設計有一廳兩房，入屋的5名警員從客廳見到手袋拖鞋等衣物等東西，看到有膠箱、電鋸，又見單位內有很多帆布及面罩等，繼而進入大小兩房，再進入浴室與廚房，並發現更多疑以人體殘肢的物質，及在客廳沙發後的雪櫃，發現一雙人腳。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

50警入龍尾村5人進入單位搜查

警員陳偉雄作供時透露，他們調查期間發現曾接載蔡天鳳的汽車，曾駛到大埔龍尾村，警方於2023年2月24日下午，共有50名警員進入龍尾村，並由陳等5名警員進入涉案單位。陳並透露他們在客廳及各房間所發現的東西。(詳看上圖)

客廳及各房間的發現：

客廳：有餐桌、沙發和雪櫃；地上的黑色袋內有手挽破損的粉紅色手袋，手抽上有血；沙發前有2對藍色拖鞋；雪櫃有2個黑色垃圾袋，每個放了1隻腳的殘肢。

大房：地下至牆身被藍白間條帆布遮蓋；房有圓凳、面罩、清潔用品；帳篷內有灰色膠箱和一把電鋸，箱內的砧板沾有肉和內臟。

細房：窗簾拉上，有尼龍繩和麻繩。

廁所：牆身掛了2件藍色雨褸、黑色面罩，有把電鋸，水中有一些骨狀物體；淋浴間有灰色長方形桶，桶面漂浮人體組織和脂肪。

廚房：2個銀色湯煲，其中1個盛有橙色液體；黑色袋在地上，袋內有食物。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺肢解。（網上圖片)

警員陳偉雄指當日有50名警員入龍尾村。（梁偉權攝）

陳偉雄稱只有包括他在內的5名警員進入單位搜查。（梁偉權攝）

警員在單位內搜出刀鎚等物品

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兩湯煲直送化驗所及殮房

陳稱他們進入房間見有帆布及面罩開始起疑，並覺得不尋常，之後再在浴室見面雨褸和黑面罩，繼而再在廚房發現湯煲，及在雪櫃發現雙腳，懷疑單位是謀殺案現場，並把兩個湯煲均送到化驗所及殮房檢驗，以免破壞證據。

三名被告

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