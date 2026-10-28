2019年參與示威被控非法集結　中年漢歷近6年司法程序　認罪囚6月

53歲無業男涉在2019年於旺角非法集結，他曾在2021被裁定罪名不成立，惟律政司其後上訴得直。案件(DCCC 259/2020)今(28日)發還原審法官處理。無業男承認控罪。



法官葉佐文判刑引述被告的求情信指，案件發生至今已6年，被告長期承受沉重壓力。葉官接受被告並無挑釁警方，亦非號召的角色，但他身上有整套示威者慣用裝備，認為他是預謀參與，判他入獄6個月。



被告王若詩（現年53歲，無業）承認一項非法集結，及一項在非法集結中使用蒙面物品罪。他早前被裁定罪脫。律政司其後上訴得直，王今改為認罪。

被告王若詩2019年11月被捕，2021年經審訊裁定脫罪，律政司2024年提出上訴，上訴庭2026年裁定他的案件需重審，他今在區域法院認罪判囚半年。(資料圖片/朱棨新攝)

2019年11月10日晚，旺角山東街一帶有警民衝突，警方分多路驅散人群並拘捕多人。（香港01直播截圖）

當時有逾百人於彌敦道與山東街範圍集結

事件發生於2019年11月10日晚上10時左右，當時至少有逾百人在彌敦道與山東街範圍集結。警方從三個方向匯合進行驅散，片段顯示當時在場人士四散，被告及其他人遭截停和拘捕。

被告身上有防毒面具及索帶等

警方在被告身上搜出了一個藍色口罩、一對手套、一副護目鏡、一個防毒面具、一包已開封的索帶、一把雨傘及一枝發光棒等物品。此等物品自2019年6月起一直為示威者在公眾活動中所使用。

被告指法律程序近6年承受沉重壓力

葉官今判刑時指，被告現年53歲，現已離婚，他曾修讀電子技工課程，先後擔任電梯助理技工，及飲食業樓面等職業，現時依靠綜援維生。被告親撰求情信稱對犯錯感到後悔，承諾日後會奉公守法。他又指本案的法律程序歷時近6年，令他長期承受沉重的心理壓力。

接納被告並無衝擊警方防線

葉官接納辯方指被告沒有衝擊警方防線或挑釁警方，沒有攜帶攻擊性武器，他也非號召角色，但其身上攜有護目鏡、防毒面具等整套示威者裝備，顯示他是有備而來、有預謀地參與該次非法集結，考慮被告認罪等全部因素後，判囚6個月。